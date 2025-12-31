Francia quiere prohibir acceso a redes sociales a menores de 15 años desde septiembre de 2026

Por Louise Rasmussen

PARÍS, 31 dic (Reuters) - Francia planea prohibir a los menores de 15 años el acceso a las redes sociales y no permitir los teléfonos móviles en escuelas secundarias a partir de septiembre de 2026, informaron este miércoles medios locales

El presidente Emmanuel Macron ha señalado a menudo a las redes sociales como uno de los factores culpables de la violencia entre los jóvenes y ha señalado que quiere que Francia siga los pasos de Australia, cuya primera prohibición mundial para menores de 16 años en plataformas como Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube entró en vigor en diciembre

Según el diario Le Monde, Macron podría anunciar las medidas en su discurso nacional de Nochevieja. Su Gobierno presentará a principios de enero un proyecto de ley para un control jurídico, según Le Monde y France Info

El Elíseo y el gabinete del primer ministro no respondieron inmediatamente a una petición de comentarios sobre estas informaciones

Los teléfonos móviles han estado prohibidos en las escuelas primarias francesas y en el primer ciclo secundario desde 2018 y los nuevos cambios reportados extenderían esa prohibición. Los alumnos de 11 a 15 años asisten a un primer ciclo de escuela secundaria en el sistema educativo francés

Francia también aprobó una ley en 2023 que obliga a las plataformas sociales a obtener el consentimiento paterno para que los menores de 15 años creen cuentas, aunque los problemas técnicos han impedido su aplicación

MACRON QUIERE MÁS ACCIÓN A NIVEL DE LA UNIÓN EUROPEA

Macron dijo en junio que impulsaría una regulación a nivel de la Unión Europea para prohibir el acceso a las redes sociales a todos los menores de 15 años después de que un apuñalamiento mortal en una escuela en el este de Francia conmocionó al país

En noviembre, el Parlamento Europeo instó a la UE a fijar edades mínimas de acceso de los niños a las redes sociales para combatir el aumento de problemas de salud mental entre los adolescentes por una exposición excesiva, aunque son los Estados miembros los que imponen límites de edad

Otros países también han tomado medidas para regular el acceso de los niños a las redes sociales

Macron afronta el nuevo año con su legado nacional en ruinas, después de que su apuesta por las elecciones parlamentarias de 2024 desembocó en un Parlamento sin mayoría, desencadenando la peor crisis política de Francia en décadas, que ha visto una sucesión de gobiernos débiles

Sin embargo, según los sondeos de opinión, una mayor represión del acceso de los menores a las redes sociales podría resultar popular. Un sondeo de Harris Interactive en 2024 mostró que el 73% de los encuestados apoyaba la prohibición del acceso de los menores de 15 años a las redes sociales. (Reporte de Louise Rasmussen; edición de Richard Lough y Gareth Jones. Editado en español por Natalia Ramos)