Francia: Rabiot y Rowe en lista de transferibles

“Lo que ocurrió el viernes pasado fue un hecho extremadamente grave y violento, algo sin precedentes. Tuvimos que tomar una decisión tras un suceso que excedió los límites aceptables de un club de fútbol, como en cualquier organización”, afirmó Longoria.

El dirigente español aludía a la decisión del DT italiano Roberto De Zerbi de separar a ambos jugadores del plantel tras la pelea que protagonizaron el pasado viernes 15.

“Es una decisión que protege al Marsella como institución y que protege nuestra temporada”, argumentó Longoria sobre la ubicación de Rabiot y de Rowe en la lista de jugadores transferibles.

“No estaba en el vestuario, pero lo que sí puedo decir es que todo lo que oí del personal, tanto atlético como no atlético, fue que fue algo sin precedentes, violento, muy agresivo, y que trascendió todos los límites”, insistió el presidente del Olympique de Marsella.

“Roberto De Zerbi lleva 13 años dirigiendo, nuestro director deportivo, Medhi Benatia, lleva en el fútbol de élite desde los 22, y yo empecé en el fútbol profesional hace 20 años”, continuó.

“Creo que los tres tenemos suficiente experiencia para decir que nunca hemos visto algo así en un vestuario. Cuando las dos personas que más autoridad tienen en un vestuario, el director deportivo y el entrenador te dicen que pares y no lo hacen, es una señal sorprendente”, enfatizó.

“Cuando un compañero está en el suelo (el joven Daryl Bakola se desmayó, Ndr), tienes que parar. Incluso en las peores peleas, hay reglas. Aquí no las había”, cuestionó Longoria, quien siempre ponderó a Rabiot como un ejemplo a seguir.

“Mantengo lo que siempre he dicho sobre Adrien. La temporada pasada intentamos establecer estructura, disciplina, reglas y mentalidad en este grupo. Y sí, usamos a Adrien como ejemplo de todo lo que queríamos hacer”, remarcó Longoria.

El presidente del Olympique de Marsella relató que el pasado sábado 16 habló con Medhi y con De Zerbi para llegar a una definición evitando “tomar decisiones impulsivas”.

“Y durante el fin de semana, ni Jonathan ni Adrien intentaron contactarse con Benatia, el entrenador, sus compañeros ni conmigo. Fuimos nosotros quienes tuvimos que llamarlos”, lamentó Longoria.

“Quería darles tiempo a todos para que pensaran, para que todos comprendieran que se habían pasado de la raya, pero no pasó nada. Así que la decisión fue muy clara: proteger al Marsella como institución y la temporada. Para mí, ser presidente de un club sin reglas es innegociable”, aseveró el directivo español.

Por último, Longoria apuntó que la situación protagonizada por Rabiot y Rowe debilitó al Olympique de Marsella, que escoltó al campeón París Saint-Germain en la edición 2024-25 de la Ligue 1.

“¿Creen que yo, el presidente del Olympique de Marsella, estoy contento de encontrarme en esta situación con uno de los jugadores más exitosos de la temporada pasada, a quien puse como ejemplo?”.

Sinceramente, como club, estamos sufriendo esta situación, pero fuimos víctimas de ella. Hubo una pelea sin límites, algo inaudito", completó Longoria.

En tanto, el abogado de la familia Rabiot, Romuald Palao, emitió un comunicado expresando su "sorpresa y decepción" por la decisión del Olympique de Marsella, que el sábado 23 buscará recuperarse como local ante el ascendido París FC por la fecha 2 de la Ligue 1.

"El club afirma que su comportamiento ha cambiado desde la pretemporada en Holanda, pero esto es falso. Parece que se está construyendo una historia sobre lo ocurrido el viernes. Hay un malentendido total. El club debe aclararlo", subrayó Palao sobre Rabiot. (ANSA).