Francia "razonablemente optimista" sobre prohibición marítima del petróleo ruso por parte del G7: ministro

MÚNICH, 14 feb (Reuters) - Algunos países del G7 han expresado su disposición a seguir adelante con una prohibición de servicios marítimos al petróleo ruso y Francia es "razonablemente optimista en cuanto a que se pueda alcanzar un acuerdo", dijo el sábado el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot.

"Esperamos poder incluirlo en el vigésimo paquete de sanciones (de la UE) que estamos preparando activamente", dijo Barrot a periodistas tras una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 en Múnich.

"Algunos de los países del G7 han expresado su voluntad de seguir adelante. Aún no hay nada decidido, pero mis expectativas son razonablemente optimistas", añadió. (Reporte de John Irish, redacción de Leigh Thomas. Edición en Español de Manuel Farías)