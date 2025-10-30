Francia reanudará las exportaciones de vacuno interrumpidas por la dermatosis nodular contagiosa

PARÍS, 30 oct (Reuters) - El Ministerio de Agricultura francés anunció el jueves que las exportaciones de ganado vacuno, interrumpidas a principios de mes por la aparición de brotes de dermatosis nodular contagiosa, se reanudarán el 1 de noviembre, un levantamiento anticipado de la prohibición que ha sido bienvenido por el sector cárnico.

La dermatosis nodular contagiosa es un virus transmitido por insectos que afecta a bovinos y búfalos, a los que causa ampollas y les reduce la producción de leche. No supone ningún riesgo para el ser humano, pero a menudo provoca restricciones comerciales y graves pérdidas económicas. Francia impuso la prohibición de exportar ganado a mediados de octubre para tratar de contener el virus altamente contagioso, que por primera vez afectaba a las explotaciones del país. La prohibición era válida hasta el 4 de noviembre.

Desde el 18 de octubre no se ha declarado ningún nuevo brote de dermatosis nodular contagiosa fuera de las zonas restringidas, según informó el ministerio en un comunicado.

El sector de la carne de vacuno ha culpado a la prohibición de causar importantes trastornos en el mercado.

Hasta el 27 de octubre se habían producido 94 brotes de dermatosis nodular contagiosa en Francia y unos 2600 animales tuvieron que ser sacrificados, según el Ministerio.

El sindicato francés de productores de carne de vacuno FNB acogió con satisfacción el levantamiento de la prohibición.

"Esta pronta reapertura de las exportaciones es una victoria para los ganaderos", dijo el presidente de la FNB, Patrick Bénézit, en un comunicado en el que pedía la vuelta a los precios anteriores. (Información de Sybille de La Hamaide y Gus Trompiz; edición de Mark Potter; edición en español de Jorge Ollero Castela)