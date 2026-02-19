Francia recibió 102 millones de visitantes extranjeros en 2025

Francia recibió 102 millones de visitantes internacionales en 2025, dos millones más que el año anterior, lo que le permitió obtener unos ingresos récord de más de 90.000 millones de dólares, anunció el jueves el Ministerio de Turismo.

Francia se confirma una vez más como el primer destino turístico mundial por número de visitantes, según el Gobierno. Pero la diferencia se reduce cada año con España, que declaró haber recibido 97 millones de visitantes extranjeros en 2025.

En cuanto a ingresos, España obtuvo el año pasado 135.000 millones de euros (159.200 millones de dólares al cambio actual).

Un dato muy superior a los ingresos de Francia, que se situaron en 77.500 millones de euros (más de 90.000 millones de dólares), anunció el jueves el Ministerio de Turismo.

No obstante, Atout France, la agencia que promociona el turismo francés en el extranjero, cuestiona los cálculos españoles y considera que los beneficios procedentes estrictamente de los extranjeros en el país ascienden a unos 105.000 millones de euros.

En Francia, estos ingresos aumentaron un 9% en un año hasta alcanzar los 77.500 millones de euros en 2025, "un nivel récord", con una diferencia "que se está estabilizando" con respecto a España, celebra el ministerio.

Si se suman las clientelas francesa e internacional, el consumo turístico interno alcanzó los 222.000 millones de euros el año pasado (unos 261.000 millones de dólares), impulsado por los alemanes, por delante de los italianos, los españoles, los belgas y los neerlandeses.

- Perspectivas alentadoras desde México y China -

Entre el turismo proveniente de otros continentes, los hoteles registraron una afluencia mucho mayor de turistas estadounidenses (+17%), mientras que la clientela asiática, aunque en aumento, sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia de Covid-19, especialmente la china.

Aunque Francia sigue siendo el principal destino de los franceses, el atractivo del país se ha atenuado ligeramente (-5% de estadías) en beneficio de los viajes al extranjero (+4%), en particular hacia otros países del Mediterráneo.

Ya desde ahora, el comienzo de 2026 dibuja "perspectivas alentadoras", con reservas aéreas "en fuerte aumento" en el primer trimestre con respecto a 2025, señala el ministerio, que cita entre los orígenes más dinámicos México (+19%), China (+17%) y Canadá (+7%).

En Europa, también son más numerosos los españoles que optan por Francia en este inicio de año, con un aumento del 8% de las reservas en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En las estaciones de deportes de invierno, la temporada 2025/2026 se perfila con "buenos resultados", según el Gobierno francés, con reservas que dejan entrever un ligero aumento de los índices de ocupación.