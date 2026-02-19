Francia recibió a 102 millones de visitantes extranjeros en 2025

Francia recibió 102 millones de visitantes internacionales en 2025, frente a 100 millones en 2024, lo que le permitió obtener unos ingresos récord de más de 90.000 millones de dólares, anunció el jueves el Ministerio de Turismo.

Francia se confirma una vez más como el primer destino turístico mundial por número de visitantes, según el Gobierno, pero la diferencia se reduce cada año con España, que declaró haber recibido 97 millones de visitantes extranjeros en 2025.

En cuanto a ingresos, España obtuvo 135.000 millones de euros (159.200 millones de dólares al cambio actual), muy por encima de los ingresos de Francia, que se situaron en 77.500 millones de euros (más de 90.000 millones de dólares), anunció el jueves el Ministerio de Turismo.