Francia recogerá una cosecha de maíz en grano inferior al promedio, dicen productores

PARÍS, 14 oct (Reuters) - Francia produciría 12,9 millones de toneladas métricas de maíz en grano este año, aproximadamente un 3% por debajo del promedio de los últimos cinco años, informó el martes la agrupación de productores de maíz AGPM.

La previsión no incluía el maíz destinado a semilla.

La estimación se basa en un rendimiento previsto de 8,85 toneladas por hectárea, alrededor de un 4% por debajo del promedio de los últimos cinco años. El rendimiento de los campos de secano se vio afectado por los periodos calurosos y secos del verano boreal, indicó la AGPM en una presentación de la cosecha junto con el instituto de cultivos Arvalis.

Aude Carrera, especialista en maíz de Arvalis, dijo a la prensa que los rendimientos de las granjas de regadío se habían mantenido relativamente bien, gracias a las menores restricciones en el uso del agua en comparación con los últimos años.

El Ministerio de Agricultura francés elevó su previsión de producción de maíz en grano, sin semillas, a 13,5 millones de toneladas, un 7,5% menos que en 2024, pero casi un 1% más que el promedio quinquenal, según el ministerio.

Hasta el 6 de octubre, los agricultores habían recogido el 37% de la cosecha de maíz grano de este año, informó el viernes la oficina agrícola FranceAgriMer. (Reporte de Gus Trompiz; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

