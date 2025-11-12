Francia recuerda a las víctimas 10 años después de los ataques en Bataclan, cafeterías y estadio

PARÍS (AP) — Diez años después, los sobrevivientes de los ataques de París tratan de sobrellevar el trauma mientras Francia se prepara para rendir homenaje el jueves a las víctimas de los atentados que dejaron más de 130 muertos y más de 400 heridos.

“El décimo aniversario está aquí y las emociones y la tensión están por todas partes para nosotros, los sobrevivientes”, afirmó Arthur Denouveaux, de 39 años, presidente de la asociación de víctimas Life for Paris. "Eso nos aísla del mundo en cierto modo, porque estamos muy enfocados en el dolor y en recordar a aquellos que perdieron la vida".

El 13 de noviembre de 2015, nueve hombres armados y suicidas del grupo Estado Islámico atacaron en cuestión de minutos varios lugares en el asalto más mortífero que ha golpeado a Francia desde la II Guerra Mundial.

Atacaron a los aficionados en el Stade de France y a los clientes de cafeterías, terminando con una masacre en la sala de conciertos Bataclan, y mataron a 130 personas. Dos sobrevivientes que posteriormente se suicidaron como consecuencia del trauma físico y mental también han sido reconocidos como víctimas.

Denouveaux estaba en el concierto de la banda de rock californiana Eagles of Death Metal en el Bataclan. Desde entonces, se ha dedicado a contar su historia, hablando con los medios y escribiendo libros para evitar que lo sucedido sea olvidado.

“La parte más difícil es el 14 de noviembre, cuando tienes que volver a la vida normal de alguna manera y el dolor sigue aquí, pero el vínculo es un poco más distante” explicó Denouveaux a The Associated Press.

Enfrentando el estrés postraumático

A las 9:47 de la tarde, tres hombres armados irrumpieron en el Bataclan, disparando indiscriminadamente y matando a 90 personas.

Denouveaux escapó cuando escuchó los primeros disparos arrastrándose hacia la salida de emergencia más cercana.

"Recuerdo arrastrarme sobre cuerpos. Creo que la mayoría de las personas fingían estar muertas y no lo estaban, pero aún así. Y recuerdo algunas caras o al menos algunas expresiones faciales de personas que necesariamente estaban muertas por el ángulo del cuello, por el color de la piel", dijo.

En la calle, ayudó a los desconcertados miembros de Eagles of Death Metal a subir a un taxi.

Denouveaux tiene tres hijas de dos, cuatro y seis años, dice que le tomó un año y muchos medicamentos superar las fases más críticas del trastorno de estrés postraumático.

"Pero desde 2017 diría que no he tenido ataques de pánico, no he tenido nada de eso", comentó. "Pero soy muy cauteloso porque no estoy seguro de que uno se cure del TEPT".

Inauguran un jardín conmemorativo cerca del Ayuntamiento de París

La ceremonia principal del jueves tendrá lugar en un jardín conmemorativo recién creado junto al Ayuntamiento de París en presencia del presidente francés, Emmanuel Macron, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, sobrevivientes y familias de las víctimas.

Macron también depositará coronas de flores en los sitios de los ataques antes del evento en el jardín. Se invita a los parisinos a colocar velas, flores y notas escritas en la plaza de la República de la ciudad y la torre Eiffel se iluminará con los colores de la bandera francesa por la noche.

“La nación se reunirá para recordar a aquellos que perdieron la vida, mostrar su apoyo inquebrantable a sus seres queridos, expresar su gratitud a todos los que intervinieron (esa noche) y reafirmar su compromiso continuo en la lucha contra el terrorismo”, indicó la oficina de Macron en un comunicado.

El nuevo jardín conmemorativo, diseñado con las contribuciones de sobrevivientes y familiares de las personas que murieron en los ataques, evoca los seis sitios de los ataques con los nombres de las víctimas grabados en estelas.

Denouveaux, quien estuvo involucrado desde el principio, dijo que el proyecto pretende crear "un lugar que recuerde a los muertos pero también un lugar de vida, un lugar que sea hermoso, que sea sereno".

La federación francesa de fútbol reconocerá a las víctimas el jueves cando el equipo nacional de Francia recibe a Ucrania en un partido clasificatorio para el Mundial masculino. El partido será en el Parc des Princes en París en lugar del Stade de France en el suburbio cercano de Saint-Denis, con un minuto de silencio antes del inicio.

Los sobrevivientes buscan un nuevo camino

El 13 de noviembre de 2015 se convirtió en un hito importante en la historia de Francia, que traumatizó a toda una nación y sacudió el sentido de seguridad del país.

Denouveaux explicó que los sobrevivientes tuvieron que encontrar un nuevo camino en la vida después de los ataques.

"Cuando sobrevives a un ataque terrorista... te desconectas del resto del mundo", dijo Denouveaux. "Hay tres fases de duelo que deben hacerse: el duelo por los que murieron, el duelo por la persona que eras... y el duelo por la imagen que la gente tiene de ti".

Un juicio de varios meses en 2021-2022 llevó a la condena del único miembro sobreviviente del equipo que llevó a cabo los ataques, Salah Abdeslam, quien fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El tribunal especial de terrorismo también condenó a otros 19 hombres involucrados.

"Diez años después, cuando le digo a alguien que no sabe: 'Bueno, yo estaba en el Bataclan', la percepción de la persona sobre mí cambia inmediatamente", dijo Denouveaux. "Está la emoción que sintieron ese día, pero también, creo, el miedo de preguntarse '¿Está bien? ¿Puedo hablar con él sobre eso? ¿Cómo hacemos eso?' Y eso, por supuesto, te descoloca".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.