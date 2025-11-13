Francia recuerda a las víctimas de los ataques de París 10 años después de la noche de terror

PARÍS (AP) — El jueves se cumplen 10 años desde que ataques terroristas coordinados convirtieron París en un escenario de sangre y calamidad, con tiroteos en las terrazas de las cafeterías, explosiones cerca de un estadio y una masacre nocturna en la sala de conciertos Bataclan, en una noche que dejó 132 muertos y cientos de heridos.

Muchas familias miden el tiempo como "antes" y "después" de los ataques. La noche transformó la sensación de seguridad y propósito de Francia, endureciendo las medidas de seguridad al tiempo que reforzaba un reflejo cívico de solidaridad que perdura una década después.

París conmemoraba el aniversario del jueves con una serie de homenajes liderados por el presidente, Emmanuel Macron, y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en cada sitio de ataque: el Stade de France en Saint-Denis, luego las cafeterías y restaurantes en los distritos 10 y 11, y finalmente el Bataclan, con un minuto de silencio ante cada placa conmemorativa. Los padres, parejas y amigos de las víctimas estarán más cerca de las placas, dijeron las autoridades.

En la plaza de la República se invita a los parisinos a dejar velas, flores y notas al pie de la estatua del símbolo nacional Marianne, como en 2015, y a seguir las ceremonias en una pantalla gigante. Se espera que los niños acudan con sus padres para encender velas y depositar flores, pequeños gestos familiares que convierten la plaza en un recuerdo compartido. Los funcionarios de la ciudad pidieron al público que mantenga la calma en las reuniones y dé espacio a las familias en los actos de recuerdo.

Las conmemoraciones culminarán con el Jardin du 13-Novembre, un nuevo jardín memorial frente al Ayuntamiento. Concebido con asociaciones de víctimas, lleva los 132 nombres de los fallecidos en estelas de granito, con plantaciones que evocan los sitios de los ataques y bancos para la reflexión. Los diseñadores añadieron pequeños signos de vida —baños para pájaros, cajas nido, sombra— para los niños a petición de las familias. La ceremonia está programada para las seis de la tarde y contará con la presencia de Macron e Hidalgo.

La torre Eiffel se iluminará con los colores de la bandera francesa después del anochecer. La federación francesa de fútbol guardará un minuto de silencio y habrá otros homenajes en el partido de clasificación para el Mundial masculino que enfrenta a Francia contra Ucrania en el Parque de los Príncipes.

El 13 de noviembre de 2015 —un viernes— nueve hombres armados y suicidas del grupo Estado Islámico atacaron en cuestión de minutos. Los suicidas detonaron explosivos ante el Stade de France; hombres armados dispararon balas en las terrazas de las cafeterías; y tres atacantes asaltaron el Bataclan a las 9:47 de la tarde, matando a 90 personas antes de que la policía pusiera fin al asedio. Dos sobrevivientes que luego se suicidaron han sido reconocidos entre las víctimas.

Para los sobrevivientes, la fecha reabre heridas.

“El décimo aniversario está aquí y las emociones y la tensión están por todas partes para nosotros, los sobrevivientes”, explicó Arthur Dénouveaux, quien escapó del Bataclan y lidera la asociación Life for Paris. "Nunca sanas completamente. Solo aprendes a vivir de manera diferente".

Muchos describen una segunda tarea después del duelo: reconstruir lo ordinario —trabajo, amistad, ruido— sin titubear.

Un juicio de 2021–2022 terminó con cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para Salah Abdeslam, el único atacante sobreviviente, y condenas para otros 19. Para muchos, la rendición de cuentas no borró la tensión del trauma ni el trabajo diario de recuperación; aclaró lo que debe ser protegido.

A medida que se leen los nombres y se colocan las coronas, el mensaje de las autoridades y las familias es consistente: recordar a las víctimas, reconocer a los rescatistas y preservar los placeres ordinarios que los atacantes pretendían destruir.

El objetivo, dicen los organizadores, es simple: duelo sin espectáculo, memoria con espacio para los vivos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.