Francia recurre al ejército para vacunar al ganado y aplacar protestas de ganaderos

PARÍS, 18 dic (Reuters) - Francia desplegó el jueves al ejército para acelerar la vacunación del ganado contra la dermatosis nodular contagiosa, en busca de contener un brote que ha alimentado una nueva oleada de protestas de los ganaderos en el sur del país.

El ejército envió por avión cientos de miles de vacunas para el ganado al suroeste de Francia, y ayudará a vacunar a unas 750.000 vacas.

La propagación de la dermatosis nodular contagiosa, un virus que afecta al ganado vacuno, ha reavivado el descontento entre los ganaderos por lo que consideran un declive a largo plazo de la agricultura francesa debido a la competencia extranjera y a una reglamentación excesiva.

El presidente Emmanuel Macron también ha respondido redoblando su promesa de no respaldar un acuerdo comercial de la Unión Europea con el Mercosur a menos que se endurezcan las salvaguardias para proteger a los agricultores europeos.

Francia adquirió 400.000 dosis de vacunas a los Países Bajos para añadirlas a su reserva de 500.000 vacunas. El Gobierno también está reclutando a varias decenas de veterinarios del ejército para ayudar con el programa de vacunación en las zonas del sur, incluida la remota región de Ariege, donde hay pocos veterinarios civiles disponibles.

El Gobierno pretende completar el programa de vacunación en un mes. (Reporte de John Irish y Gus Trompiz en Paris, y Benoit Tessier en Toulouse. Editado en español por Javier Leira)