Francia reduce previsiones de cosecha de maíz y remolacha azucarera

PARÍS, 12 nov (Reuters) - El Ministerio de Agricultura francés recortó su previsión de producción de maíz de grano para este año hasta casi un 10% menos que la producción del año pasado, tras rebajar los rendimientos previstos, afectados por la sequía estival en el hemisferio norte en varias regiones.

En un informe sobre cultivos publicado el martes, el Ministerio prevé que la cosecha de maíz en grano, incluida la destinada a semillas, será de 13,4 millones de toneladas métricas, por debajo de los 13,7 millones de toneladas del mes pasado y de los 14,8 millones de toneladas de 2024.

El Ministerio también rebajó su previsión para la remolacha azucarera a 33,7 millones de toneladas métricas, frente a la estimación anterior de 34,2 millones de toneladas. Esto supondría un 3,5% por encima de la cosecha de 2024 y un 8,7% por encima del promedio quinquenal, a pesar de una menor superficie plantada.

La revisión con respecto al mes pasado se debió a una previsión de menor rendimiento nacional, que seguiría siendo un 7% superior a la de 2024 y un 10% superior al promedio de 2020-2024.

El Ministerio elevó el mes pasado sus estimaciones para las cosechas de maíz y remolacha azucarera.

En cuanto al trigo blando, el principal cereal francés que se cosecha en el verano boreal, el Ministerio elevó su previsión de producción para 2025 a 33,3 millones de toneladas, frente a los 33,2 millones previstos el mes pasado. Esta cifra es un 29,8% superior a la de 2024, afectada por las lluvias.

Las estimaciones para las cosechas de cebada y colza de este año se mantuvieron sin cambios. La cosecha de cebada se prevé en 11,9 millones de toneladas, un 21,4% más que el año pasado, y la de colza en 4,6 millones, un 17,5% más.

Para la cosecha de girasol, la previsión del Ministerio se redujo ligeramente a 1,4 millones de toneladas, un 3% menos que en 2024. (Reporte de Sybille de La Hamaide; Editado en Español por Ricardo Figueroa)