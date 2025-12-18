Francia.- Registran el domicilio de la ministra de Cultura francesa por un presunto caso de corrupción

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades francesas han registrado este jueves el domicilio de la ministra de Cultura y precandidata a la alcaldía de París, Rachida Dati, en el marco de una investigación abierta en su contra por presunta "corrupción" y "tráfico de influencias" en un caso vinculado a su entonces cargo de eurodiputada entre 2009 y 2019.

Agentes de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales (OCLCIFF) han registrado la sede del Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento del VII distrito de París, así como la residencia de Dati en la capital, según han informado fuentes de la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) al canal de televisión TF1.

La ministra de Cultura es sospechosa de haber recibido 299.000 euros en honorarios del grupo de capital francés GDF Suez --ahora llamado Engie-- cuando era diputada en el Parlamento Europeo, unos pagos que podrían haber servido para representar los intereses del grupo en las instituciones europeas.

Los pagos se habrían realizado presuntamente a través de un bufete de abogados parisino. Ante dichas revelaciones, Engie inició una investigación interna a través de su comité de ética. El caso, iniciado en octubre, corre a cargo de la PNF.

Dati, candidata a la Alcaldía de París de cara a las elecciones que se celebrarán en marzo de 2026, tiene previsto ir a juicio en el marco del caso de corrupción y tráfico de influencias vinculado al expresidente de Renault-Nissan Carlos Gohn.

Según las investigaciones, la ministra recibió 900.000 euros entre 2010 y 2012 de Renault-Nissan en concepto de asesoría jurídica cuando era eurodiputada (2009-2019), un acuerdo que podría haberse utilizado para ocultar actividades de presión en el Parlamento Europeo.

Ghosn --de 71 años y quien tiene nacionalidad francesa, brasileña y libanesa-- tiene una orden de arresto internacional por este caso desde abril de 2023, pero se encuentra en Líbano después de que se fugara en 2019 de Japón, donde fue detenido por malversación.