Francia registró en 2023 su tercer verano más caluroso

Con dos episodios de ola de calor, Francia vivió en 2025 su tercer verano más cálido desde que su agencia meteorológica inició los registros en 1900, anunciaron el martes las autoridades.

El verano de 2025, con una temperatura promedio de 22,2 °C y una anomalía de +1,9 °C, se ubica detrás de los veranos de 2003 (+2,7°C) y 2022 (+2,3°C), según los datos de Météo-France.

"El verano que acabamos de vivir constituye, en muchos aspectos, un punto de inflexión", declaró la ministra francesa de Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, durante la presentación del balance.

El país experimentó además 27 días en condiciones de ola de calor. El verano de 2025 ocupa así el segundo lugar en número de días con este fenónemo meteorológico extremo, después del verano de 2022.

Para la ministra, "es un anticipo de lo que está por venir, un anticipo desafortunadamente, ya que las olas de calor serán más frecuentes y más intensas en los años venideros".

Las temperaturas en todo el mundo están en alza en los últimos años por el cambio climático, que también genera que los patrones meteorológicos sean más erráticos.

El lunes, las agencias meteorológicas del Reino Unido, Japón y Corea del Sur anunciaron que sus respectivos países experimentaron en 2025 sus veranos más cálidos desde que hay registros.

