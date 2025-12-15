Francia registró en 2025 uno de los años más cálidos

El año 2025 figurará entre los más cálidos registrados en Francia como consecuencia del cambio climático, con una temperatura media 1°C superior a los valores normales, según un balance provisional publicado este lunes por Météo-France.

Sin batir ningún récord, este año debería situarse en cuarto o tercer lugar entre los años más cálidos en Francia desde el inicio de las mediciones en 1900, por detrás de 2022 y 2023, y por delante de 2024, indica el servicio nacional de predicción.

"Seguimos con esta tendencia" vinculada al cambio climático "en la que los 10 años más cálidos son posteriores a 2010 y los 3 años más cálidos son posteriores a 2020", indicó Virginie Schwarz, responsable de Météo-France, en rueda de prensa.

A nivel mundial, 2025 va camino de convertirse en el segundo año más cálido jamás registrado, prácticamente al mismo nivel que el récord de 2023, según los datos del observatorio europeo Copernicus.

En Francia, la temperatura media anual se estima en "alrededor de 14,0°C, es decir, una anomalía de +1,0°C respecto a la normal [del período] 1991-2020", señala Météo-France.

El año estuvo marcado por varios episodios de temperaturas "anormalmente elevadas", en mayo, junio, agosto y también en noviembre y principios de diciembre, y los récords de calor fueron 10 veces más numerosos que los de frío.