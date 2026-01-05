Francia reitera su apoyo a la soberanía de dinamarca y groenlandia tras las nuevas amenazas de eeuu

PARÍS, 5 ene (Reuters) -

Francia reiteró este lunes su ⁠apoyo a ⁠la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca y Groenlandia tras ⁠las renovadas ‌amenazas ​del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ​de apoderarse de Groenlandia.

Preguntado por ‌la reacción de ‌Francia, el portavoz ​del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pascal Confavreux, dijo a la cadena de televisión TF1: "Es solidaridad con Dinamarca. (...) Groenlandia pertenece al pueblo de Groenlandia y al pueblo de Dinamarca. A ⁠ellos les corresponde decidir lo que quieren ​hacer. Las fronteras no se pueden cambiar por la fuerza".

Trump dijo el domingo a la revista The Atlantic en una entrevista: "Necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos ⁠para la defensa".

Habló un día después de ​que Estados Unidos capturara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de que ‍el mandatario dijera que Washington dirigiría el país latinoamericano.

Los líderes de Dinamarca y Groenlandia también habían instado el domingo a Trump ​a dejar de amenazar con apoderarse de Groenlandia. (Información de Dominique Vidalon; edición de Sudip Kar-Gupta; editado en ‍español por Benjamín Mejías Valencia)