Francia repatria a tres mujeres y diez niños desde campos yihadistas en Siria

Francia repatrió el martes a tres mujeres de entre 18 y 34 años y a diez niños desde los campos de presos yihadistas en el noreste de Siria, anunció la fiscalía antiterrorista francesa (Pnat).

Desde la oleada de atentados yihadistas en Francia de la década pasada, estas repatriaciones son un tema delicado y París las realizó con cuentagotas, pese a las condenas internacionales.

Pero, en febrero, la administración kurda de estos campos que acogen a allegados de yihadistas del grupo Estado Islámico (EI) anunció, en coordinación con la ONU, su deseo de vaciarlos para finales de 2025.

Dos de las mujeres repatriadas este martes se encuentran "en custodia policial" a petición de un juez de instrucción y la tercera también está a la espera de comparecer ante un magistrado, según la fiscalía.

Por su parte, "los menores son atendidos en el marco de procedimientos de asistencia educativa bajo la responsabilidad de la fiscalía", agregó la Pnat. Las autoridades temen una eventual radicalización.

En junio, unos 120 menores y medio centenar de mujeres francesas estaban todavía en estos campos sirios, según el Colectivo de Familias Unidas, que denunciaron de nuevo las "condiciones indignas" que viven.

