Francia restituye un "tambor parlante" a Costa de Marfil

Las autoridades francesas devolvieron el viernes a Costa de Marfil el "tambor parlante" Djidji Ayôkwé, un instrumento sagrado robado por la Francia colonial hace un siglo.

Con una longitud de tres metros y un peso de 430 kg, este tambor servía para transmitir mensajes rituales y alertar a los aldeanos durante las operaciones de reclutamiento forzado o alistamiento militar, entre otros.

La restitución de esta pieza es "un acto histórico" tanto para "Francia como para Costa de Marfil", declaró la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, junto a su homóloga marfileña, Françoise Remarck, en el museo del Quai Branly-Jacques Chirac, en París.

Ambas ministras sellaron el acta de transferencia de propiedad de la pieza, que saldrá pronto de Francia para ser expuesta en el Museo de las Civilizaciones de Costa de Marfil.

"Toda Costa de Marfil está preparada para recibirlo", anunció Remarck, declarándose "profundamente emocionada" por el "regreso de este símbolo" que "por fin vuelve a su tierra".

Este "tambor parlante" fue incautado en 1916 por las autoridades coloniales y trasladado a Francia en 1929.

Costa de Marfil presentó oficialmente su pedido de restitución en 2019.

Es el primer objeto de una lista de 148 obras que este país de África occidental solicita a Francia y a otros Estados.