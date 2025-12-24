Francia.- Sanofi comprará Dynavax por US$1.867 millones

MADRID, 24 Dic. 2025 (Europa Press) - La farmacéutica francesa Sanofi ha llegado a un acuerdo para adquirir Dynavax Technologies Corporation (Dynavax), laboratorio estadounidense que comercializa una vacuna contra la hepatitis B para adultos (HEPLISAV-B) y una vacuna candidata diferenciada contra el herpes zóster, por US$2.200 millones (1.867 millones de euros). Según los términos del acuerdo, Sanofi lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) en efectivo para adquirir todas las acciones en circulación de Dynavax a un precio de US$15,50 por acción, lo que representa una prima del 39% sobre el precio al cierre de la sesión de ayer e implica un valor patrimonial de aproximadamente US$2.200 millones. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el consejo de administración de Dynavax y la formalización de la OPA está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo la adhesión de al menos la mayoría de las acciones ordinarias en circulación de la empresa, así como la presentación de ciertas solicitudes y autorizaciones regulatorias extranjeras, y otras condiciones habituales. Si la oferta pública de adquisición se completa con éxito, Dynavax se fusionará con una filial de propiedad 100% de Sanofi y todas las acciones en circulación de la estadounidense que no se hubieran ofrecido en la OPA se convertirán en el derecho a recibir los mismos US$15,50 en efectivo de la OPA. "Dynavax refuerza la presencia de Sanofi en el sector de la inmunización para adultos al incorporar vacunas diferenciadas que complementan su experiencia", afirmó Thomas Triomphe, vicepresidente ejecutivo de Vacunas de Sanofi. "De su lado, Ryan Spencer, consejero delegado de Dynavax, destacó que unirse a Sanofi proporcionará al laboratorio la escala global y la experiencia necesarias para maximizar el impacto de su portafolio de vacunas".