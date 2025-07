Francia se lanza al ataque en la Eurocopa en busca de su primer título

Con un amplio y poderoso arsenal ofensivo, Francia tratará de lograr en Suiza el primer gran título de la selección femenina de fútbol, aunque no tiene la vitola de favorita como España, Alemania o Inglaterra, contra la que debutará en el torneo el sábado.

"Clase ofensiva": este mensaje, escrito en un gigantesco cartel en la fachada de la Ópera Garnier de París con la foto de cuatro jugadoras Bleues, resume la ideología que el nuevo seleccionador galo, Laurent Bonadei, quiere imponer a una selección que sigue persiguiendo un primer gran título.

"Tengo ocho jugadoras ofensivas para solo tres puestos, pero esto me da muchas posibilidades. Habrá muchas rotaciones en esos tres puestos, en función de las rivales, para tener un impacto ofensivo muy importante", resumió Bonadei la semana pasada en una entrevista a la AFP.

- Ocho delanteras para tres puestos -

El técnico quiere "una gran presión" de las delanteras y defiende "un juego de posesión y de transiciones rápidas tras pérdida de pelota".

Por su experiencia, parece que parten con ventaja para ocupar las posiciones de ataque Delphine Cascarino y Kadidiatou Diani en las bandas y Marie-Antoinette Katoto, una de las estrellas del torneo, como '9'.

Bonadei, adjunto de Hervé Renard cuando éste fue seleccionador de Arabia Saudita (2019-2023) y de la selección francesa femenina (2023-024), ha querido quitar presión a su equipo, recordando su nulo palmarés: "No hemos ganado aún ningún título y mientras no hayamos ganado nada, no podemos ser consideradas favoritas".

El técnico también ha llevado a cabo una revolución para rejuvenecer el plantel, no convocando a veteranas como Wendie Renard (34 años), Eugénie Le Sommer (36) y Kenza Dali (33) y llamando en su lugar a jóvenes como Alice Sombath, Thiniba Samoura y Lou Bogaert (las tres de 21 años) y Melwenn N'Dongala (20).

- En el grupo más difícil -

Las francesas tendrán que jugar a gran nivel desde el principio al haber quedado encuadradas en el grupo más difícil del torneo, junto a Inglaterra (vigente campeona de Europa y subcampeona mundial), Países Bajos (campeona continental en 2017) y Gales. Sólo se clasificarán a los cruces los dos primeros clasificados.

"Todos los países progresan y será una competición muy hermosa, la más dura en el fútbol porque el nivel de todos los equipos está bastante equilibrado", señaló Cascarino, la delantera del San Diego Wave llamada a ser una de las líderes de las Bleues.

"La competencia es algo positivo para el equipo. Necesitamos jugadoras capaces de mantener un ritmo muy intenso durante todo el partido", añadió Cascarino, en sintonía con su entrenador.

Las francesas llegan a Suiza con el impulso emocional que supuso la victoria 3-2 el pasado viernes contra Brasil, en el último amistoso de preparación, remontando dos goles de desventaja.

Las cifras goleadoras de la selección francesa en sus últimos partidos ilustran el potencial ofensivo del equipo: 14 goles en los últimos cuatro partidos, entre ellos cinco a Bélgica y cuatro a Suiza en la Liga de Naciones en mayo.

Las Bleues deberán mantener la eficacia si quieren levantar por fin su primer trofeo en una gran competición.

ali/ll/smr/mcd/pm