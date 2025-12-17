Francia se opondría de manera muy firme si se fuerza la adopción del acuerdo UE-Mercosur, asegura Macron

El presidente Emmanuel Macron indicó este miércoles que Francia se opondrá "de manera muy firme" a la eventual adopción del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere firmar el sábado en Brasil.

"Si hubiera una voluntad de imponerlo por parte de las instancias europeas, Francia se opondría de manera muy firme", indicó Macron durante una reunión del Consejo de Ministros, según la vocera gubernamental, Maud Bregeon.

Para la firma del acuerdo, Von der Leyen necesita primero el visto bueno del Consejo de la UE, pero varios países, entre ellos Francia e Italia, consideran que es prematuro pronunciarse, ya que no se reúnen las condiciones para proteger a sus agricultores.