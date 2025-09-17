Francia se prepara para una nueva huelga general con movilizaciones "muy, muy fuertes"

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

Varios sindicatos franceses han convocado para este jueves una nueva jornada de huelga general que, según las previsiones del propio Gobierno, dejará movilizaciones "muy, muy fuertes" y que llega en plena ronda de contactos políticos para tratar de conformar un nuevo Ejecutivo encabezado por el exministro de Defensa Sébastian Lecornu.

La huelga responde al proyecto presupuestario presentado por el anterior primer ministro, François Bayrou, y que contemplaba recortes cercanos a los 44.000 millones de euros. Los transportes y los centros educativos están llamados a ser de nuevo los principales focos de protestas.

El Ministerio del Interior estimaba el lunes que unas 400.000 personas podrían participar en las más de 250 concentraciones convocadas para este miércoles, pero en las últimas horas la cifra se ha disparado hasta los 800.000, según fuentes de seguridad citadas por Franceinfo. El propio ministro, Bruno Retailleau, ha dado por hecho en una entrevista a BFMTV que la movilización será masiva.

Prevén que, antes de las manifestaciones oficiales, haya "una mañana de bloqueos, de sabotajes", en los que "grupúsculos de ultraizquierda" pueden cometer incidentes violentos, según Retailleau. El ministro teme que "entre 5000, 8000 o 10.000 individuos" puedan causar problemas "movidos por un odio contra la Policía". En este sentido, ha dicho "comprender perfectamente" las preocupaciones de gran parte de la ciudadanía pero ha advertido de que ciertos comportamientos no tienen cabida. Retailleau ha apelado a la "responsabilidad parental" para que los adolescentes no participen en potenciales disturbios.

El pasado día 10, Francia ya vivió una jornada de bloqueos y protestas contra el Gobierno que sólo en París movilizó al menos a 200.000 personas y dejó altercados como el incendio de un restaurante en pleno centro de la capital.