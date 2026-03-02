Francia se prepara para unas elecciones municipales inciertas a un año de la presidencial

Francia entró este lunes en campaña de las elecciones municipales, una cita clave de cara a la presidencial de 2027 y cuando la polarización y fragmentación políticas vuelven inciertos los resultados en grandes ciudades como París o Marsella.

Las dos vueltas de los comicios locales, previstas el 15 y el 22 de marzo, servirán de termómetro para conocer la consolidación local de la extrema derecha, que lidera los sondeos de 2027, y la capacidad de los partidos para tejer alianzas.

Los acuerdos partidistas se anuncian claves en París, donde, según las encuestas, hasta cinco candidatos podrían acceder al balotaje, aunque sólo dos tienen opciones de suceder a la alcaldesa saliente, la socialista Anne Hidalgo.

"En muchas ciudades, hay una gran incertidumbre", explicó a AFP Mathieu Gallard, director de estudios de Ipsos BVA, que apunta a la "gran fragmentación del paisaje político" y a las tensiones entre tradicionales aliados como factores.

Francia vive una profunda crisis política desde el adelanto de las legislativas de 2024, que dejaron un panorama político sin mayorías y dividido en tres bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

- Batalla por París -

París es un ejemplo de la coyuntura. Hidalgo decidió no optar a su reelección por el desgaste de 12 años al frente de la capital y la derecha ve ahora la ocasión de acabar con un cuarto de siglo de alcaldes socialistas.

Su ex mano derecha, el diputado socialista Emmanuel Grégoire, lidera los sondeos de la primera vuelta gracias al apoyo de ecologistas y comunistas, seguido de cerca por la exministra conservadora Rachida Dati.

Pero otros tres candidatos podrían acceder al balotaje: Pierre-Yves Bournazel (centroderecha), Sarah Knafo (ultraderecha) y Sophia Chikirou (izquierda radical). Las eventuales alianzas en la segunda vuelta podrían decantar la balanza.

Sin embargo, por ahora, ninguno da su mano a torcer. En el acomodado distrito XVI de la capital, la campaña es incluso intensa entre las decenas de militantes de derecha que, programa en mano, van a la búsqueda del voto.

El sábado, Knafo, ataviada de su inseparable abrigo amarillo, buscaba convencer entre los puestos del mercado de Auteuil de que ella representa el "voto útil", porque es la única que aboga por la "unión de derechas" en el balotaje.

Sin embargo, Dati llamó el domingo en el diario Le Parisien a concentrar el voto de la derecha en su candidatura desde la primera vuelta: "Soy la única que puede derrotar a la izquierda".

- Marsella, ¿a la extrema derecha? -

En la izquierda, repetir las alianzas de las legislativas de 2022 y 2024 parece difícil tras la muerte de un activista ultraderechista a manos de un grupo antifascista próximo al partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI).

La líder ecologista Marine Tondelier, cuyo partido podría perder muchas de las alcaldías ganadas en 2020 en plena pandemia, ya avanzó que planteará a LFI "condiciones" para aliarse en el balotaje.

"¿Qué piensan de la violencia política? ¿Respetan las instituciones republicanas? ¿Consideran que hacer insinuaciones antisemitas es un problema?", enumeró en referencia a las polémicas recientes de su líder, Jean-Luc Mélenchon.

Este último ya propuso al resto de la izquierda, que se presenta unida, una "fusión técnica" de listas durante la segunda vuelta en aquellas ciudades que podrían ganar la derecha o la ultraderecha. Los concejales de LFI electos se quedarían en la oposición.

Marsella, la segunda ciudad de Francia, es una de las que podrían caer en manos de la extrema derecha. El candidato de la izquierda unida, el actual alcalde socialista Benoît Payan, descarta cualquier fusión con LFI, al igual que Grégoire en París.

La elección presidencial de 2027, a la que ya no puede presentarse el actual mandatario centroderechista Emmanuel Macron, también pesa en las decisiones.

El partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) ve las municipales como un primer paso hacia la "alternancia" en 2027, máxime cuando sus líderes Marine Le Pen y Jordan Bardella lideran los sondeos.

Para el resto de partidos, estas servirán para comprobar el equilibrio de fuerzas en cada bloque y la posibilidad de llegar a acuerdos.

Y en algunos casos podrían acabar con las ambiciones presidenciales de candidatos como el ex primer ministro centroderechista Édouard Philippe, si pierde la vara de mando de su bastión de Le Havre, en el oeste del país.