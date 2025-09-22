Francia se suma al reconocimiento del Estado palestino

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes el reconocimiento oficial del Estado de Palestina y ha hecho un llamamiento a poner fin a la guerra en la Franja de Gaza después de que el domingo lo hicieran Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal.

“Fiel al compromiso histórico de mi país con Oriente Próximo y con la paz entre los pueblos israelí y palestino, declaro que Francia reconoce el Estado de Palestina”, ha afirmado Macron en un discurso ante la Asamblea General de la ONU. Además, ha adelantado que este mismo lunes reconocerán también el Estado palestino Andorra, Australia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Mónaco, y San Marino y que estos reconocimientos son “en beneficio de la paz y la seguridad para todos en Oriente Próximo”.

El mandatario francés ha asegurado que “este reconocimiento es la única solución que traerá la paz a Israel” a pesar de su “reticencia y su miedo”. “Francia nunca ha fallado a Israel cuando su seguridad estaba en juego, incluso ante los ataques iraníes”, ha argumentado antes de recordar la “herida aún abierta” del ataque del 7 de octubre de 2023.

Además, ha defendido la necesidad de “neutralizar políticamente” al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), “así como a todos aquellos que incitan al odio antisemita”.

En cualquier caso, Macron ha condicionado la apertura de una embajada en Palestina a la “liberación de los rehenes” y a que se alcance un acuerdo de alto el fuego. “Nada será posible sin que las autoridades israelíes asuman plenamente nuestra renovada ambición de lograr finalmente una solución de dos Estados”, ha planteado.

Una vez logrado este alto el fuego, se pondría en marcha un plan de reconstrucción de la Autoridad Palestina en “un marco renovado”, ha explicado Macron, que ha ofrecido la colaboración de Francia para una misión internacional de estabilización y para formar y financiar las fuerzas de seguridad palestinas.

Macron ha recordado que en 1947 la ONU aprobó dividir el Mandato Británico de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, “reconociendo así el derecho de cada uno a la autodeterminación”. La comunidad internacional reconoció el estado israelí “cumpliendo finalmente el destino de este pueblo tras milenios de vagar y ser perseguido”. “Sin embargo, la promesa de un Estado árabe sigue sin cumplirse hasta el día de hoy”, se ha lamentado.