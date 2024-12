Francia sigue considerando "inaceptable" el acuerdo UE-Mercosur en su estado actual

El acuerdo para un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, alcanzado el viernes en Montevideo, sigue siendo "inaceptable" en su estado actual, afirmó la presidencia francesa este viernes.

"La Comisión concluyó sus negociaciones con Mercosur, que es su responsabilidad, pero el acuerdo no se firmó ni ratificó. Así que aquí no acaba la historia. El acuerdo con Mercosur no entró en vigor", subrayó el Elíseo durante una rueda de prensa.

