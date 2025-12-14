Francia solicita a la Unión Europea postergar el trámite de acuerdo con Mercosur

Francia solicitó este domingo a la Unión Europea postergar los "plazos" previstos para la firma del acuerdo comercial con Mercosur, ya que considera que "no están dadas las condiciones" para una votación de los Estados, declaró la oficina del primer ministro en un comunicado.

"Francia solicita que se posterguen los plazos de diciembre para continuar el trabajo y obtener las medidas de protección legítimas de nuestra agricultura europea", explicó el Ejecutivo francés.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere firmar este tratado de libre comercio con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay el próximo sábado durante la cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu. Para ello, el bloque europeo debe obtener el visto bueno de los Estados miembros durante esta semana, entre el martes y el viernes.