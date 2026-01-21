Francia solicita "un ejercicio de la OTAN" en Groenlandia y se dice "dispuesta a contribuir"

Francia quiere que se realice un "ejercicio de la OTAN" en Groenlandia y está "dispuesta a contribuir a él", informó el miércoles la presidencia, en medio de las tensiones por las pretensiones del presidente estadounidense, Donald Trump, de apoderarse del territorio autónomo danés.

Desde que volvió a la Casa Blanca hace un año, el dirigente republicano argumenta que "necesita" esa isla rica en minerales y tierras raras por motivos de seguridad nacional, para evitar que Rusia y China impongan su hegemonía.

"Francia solicita un ejercicio de la OTAN en Groenlandia y está dispuesta a contribuir a él", comunicó el Elíseo.

Varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania y Reino Unido, enviaron la semana pasada un pequeño equipo de soldados para una misión de reconocimiento, con vistas a un ejercicio danés organizado con aliados de la OTAN, pero fuera del marco de la alianza atlántica y, por ello, sin intervención de Estados Unidos.

Esa acción provocó la ira de Trump, quien amenazó con imponer aranceles de hasta el 25% a ocho países europeos opuestos a sus planes en Groenlandia.

Francia considera que un ejercicio de la OTAN permitiría involucrar a Washington y mostrar que los europeos se toman en serio la seguridad en el Ártico.

Consultado hasta dónde llegará para anexar Groenlandia a Estados Unidos, Trump respondió: "se darán cuenta".

"Creo que encontraremos una solución con la que la OTAN estará muy satisfecha y nosotros también", aseguró en una larga rueda de prensa el martes, con motivo del primer aniversario de su segundo mandato.