Francia suministrará dos tercios del trigo blando que necesita Marruecos, dice grupo industrial

Por Ahmed Eljechtimi

CASABLANCA, 7 oct (Reuters) - Los exportadores de trigo franceses abastecerán a Marruecos con dos tercios de sus necesidades de trigo blando, o 3,5 millones de toneladas métricas, en la temporada 2025-2026, dijo el martes Philippe Heusele, jefe internacional del grupo francés de la industria de granos Intercereales.

Se espera que Marruecos importe 5,5 millones de toneladas de trigo blando, su principal alimento básico, en esta campaña desde junio hasta finales de mayo de 2026, según las estimaciones de los comerciantes marroquíes y la asociación francesa de cereales Synacomex.

Marruecos ha registrado cosechas inferiores al promedio en los últimos años debido a la sequía. Esta temporada, la cosecha de trigo blando fue de 2,4 millones de toneladas.

A pesar de la escasa cosecha nacional, las existencias se mantienen en un "nivel cómodo", que cubre más de tres meses de las necesidades de la molinería industrial, dijo Abdelkader Alaoui, presidente de la federación de molinería industrial FNM.

Los comerciantes marroquíes que asistieron a una conferencia de Intercereales en Casablanca ven la cosecha francesa como la mejor posicionada, dada su disponibilidad y proximidad a los puertos marroquíes en comparación con otros orígenes como la región del mar Negro y Argentina.

"También estamos mirando el trigo ruso, alemán y polaco, así como Argentina, donde los precios son interesantes", dijo Omar Yacoubi, jefe de FNCL, la federación de comerciantes de grano de Marruecos.

De junio a septiembre, Marruecos importó 1,5 millones de toneladas de trigo blando, de las que 996.368 procedían de Francia, seguida de Estados Unidos (94.688 toneladas), Rusia (85.499 toneladas) y Lituania (63.000 toneladas), según datos de la FNCL. (Reporte de Ahmed El Jechtimi; Editado en Español por Ricardo Figueroa)