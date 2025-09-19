Francia suspende su cooperación antiterrorista con Malí y expulsa a dos diplomáticos

Francia suspendió su cooperación antiterrorista con Malí y ordenó a dos diplomáticos de ese país irse del territorio francés en respuesta a la detención en agosto de uno de sus enviados en Bamako, dijo a la AFP el viernes una fuente diplomática.

"Francia ha decidido suspender la cooperación con Malí en el marco de la lucha contra el terrorismo a la que contribuía en ese país", declaró la fuente diplomática francesa.

El 15 de agosto, la junta militar en el poder en Malí, un país de África occidental asediado desde hace más de una década por grupos yihadistas, había anunciado la detención de un francés sospechoso de trabajar para el "servicio de inteligencia francés".

"Hemos informado a las autoridades malienses, a través de su encargado de negocios en París, que se implementarán otras medidas a corto plazo si nuestro ciudadano no es liberado rápidamente", agregó la misma fuente.

Por su parte, las autoridades malienses, informadas de las medidas francesas, habían reaccionado el miércoles declarando persona non grata a "cinco empleados" de la embajada de Francia, quienes ya habían abandonado Malí el domingo.

Los dos diplomáticos malienses tienen hasta el sábado para salir de Francia.

bb/sva/roc/cjc