Francia suspenderá importaciones sudamericanas con sustancias prohibidas en Europa

Francia anunció el domingo que suspenderá la importación de productos alimenticios procedentes de Sudamérica que contengan residuos de sustancias prohibidas en Europa.

El gobierno del presidente Emmanuel Macron se encuentra bajo presión para detener la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La firma del tratado está previsto para el 12 de enero y los agricultores franceses temen el impacto de una llegada masiva a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, vistos como más competitivos por sus normas de producción, a cambio de la exportación de vehículos y maquinaria europea al Mercosur.

"En los próximos días se firmará un decreto, a iniciativa de la ministra de Agricultura, Annie Genevard, para suspender la importación de productos que contengan residuos de sustancias prohibidas en Europa: mancozeb, glufosinato, tiofanato-metilo y carbendazima", productos fungicidas o herbicidas, anunció el primer ministro, Sébastien Lecornu, en X.

Contactado por la AFP, el Ministerio de Agricultura indicó que el decreto se publicará el martes.

Sin embargo, Francia deberá obtener el visto bueno de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, en un plazo de 10 días, algo que la ministra espera conseguir el miércoles durante su visita a Bruselas, según la misma fuente.

Lecornu enumeró los productos que ya no podrán entrar ni comercializarse en Francia, entre los cuales están los aguacates, mangos, guayabas, cítricos, uvas y manzanas "de América del Sur o de otros lugares". La lista también incluye melones, cerezas, fresas o papas.

"Una brigada especializada llevará a cabo controles más estrictos para garantizar el cumplimiento de nuestras normas sanitarias", prosiguió el primer ministro, refiriéndose a "una primera etapa para proteger nuestros sectores y a nuestros consumidores y luchar contra la competencia desleal, un verdadero reto de justicia y equidad para nuestros agricultores".