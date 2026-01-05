Francia tomará nuevas medidas para ayudar a sus agricultores en medio de la oposición al Mercosur

PARÍS, 4 ene (Reuters) -

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu anunció el domingo que el gobierno tomará nuevas medidas para proteger la industria del país y frenar las importaciones de algunos productos, con el fin de aplacar el movimiento de protesta de los agricultores.

Los agricultores franceses han protestado en el último mes por cuestiones como el proyecto de acuerdo comercial europeo con el bloque sudamericano Mercosur, así como contra la gestión gubernamental de una enfermedad animal que ha afectado al ganado.

Lecornu escribió en la red social X que pronto se publicará un decreto gubernamental anunciando la suspensión de las importaciones de algunos productos que contienen residuos de sustancias prohibidas en Europa.

"Ya no se permitirá la entrada en el territorio nacional de aguacates, mangos, guayabas, cítricos, uvas y manzanas procedentes de Sudamérica o de otros lugares", dijo Lecornu.

"Esto supone un primer paso para proteger nuestras cadenas de suministro, a nuestros consumidores y para luchar contra la competencia desigual, que es una verdadera cuestión de justicia y equidad para nuestros agricultores", añadió.

Alemania y España respaldan el acuerdo con el Mercosur, pero sus detractores en Francia afirman que el acuerdo comercial daría lugar a importaciones baratas de productos sudamericanos, sobre todo carne de vacuno, que no cumplen las normas medioambientales y de seguridad alimentaria de la Unión Europea.

(Reporte de Sudip Kar-Gupta; editado en español por Carlos Serrano)