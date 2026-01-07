Francia trabaja con sus aliados en un plan por si EEUU interviene en Groenlandia

PARÍS, 7 ene (Reuters) -

Francia está trabajando con sus socios en un plan sobre cómo responder en caso de que Estados Unidos actúe sobre su amenaza de apoderarse de Groenlandia, dijo un ministro el miércoles, mientras Europa trataba de hacer frente a las ambiciones del presidente estadounidense Donald Trump en la región.

Una toma militar estadounidense de Groenlandia de un aliado de larga data, Dinamarca, enviaría ondas de choque a través de la alianza de la OTAN y profundizaría la división entre Trump y los líderes europeos.

El ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Nol Barrot, dijo que el tema se plantearía en una reunión con los ministros de Exteriores de Alemania y Polonia más tarde en el día.

"Queremos tomar medidas, pero queremos hacerlo junto con nuestros socios europeos", dijo en la radio France Inter.

Los líderes de las principales potencias europeas y Canadá han respaldado a Groenlandia esta semana, diciendo que la isla ártica pertenece a su pueblo, tras una renovada amenaza de Trump de apoderarse del territorio.

TRUMP RENUEVA SUS AMBICIONES SOBRE GROENLANDIA

Trump ha repetido en los últimos días que quiere hacerse con el control de Groenlandia, una idea expresada por primera vez en 2019 durante su primera presidencia. Ha argumentado que es clave para el ejército estadounidense y que Dinamarca no ha hecho lo suficiente para protegerla.

La Casa Blanca dijo el martes que Trump estaba analizando opciones para adquirir Groenlandia, incluido el uso potencial del ejército estadounidense, en un renacimiento de su ambición de controlar la isla estratégica, a pesar de las objeciones europeas.

Barrot sugirió que

"Yo mismo hablé ayer por teléfono con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (...), quien me confirmó que ese no era el enfoque adoptado (...) descartó la posibilidad de una invasión (de Groenlandia)", dijo.

La operación militar estadounidense del fin de semana que apresó al líder de Venezuela ya había reavivado la preocupación de que Groenlandia pudiera enfrentarse a un escenario similar. Groenlandia ha manifestado en repetidas ocasiones que no quiere formar parte de Estados Unidos.

Groenlandia, la isla más grande del mundo pero con una población de solo 57.000 habitantes, no es miembro independiente de la OTAN, sino que está amparada por la pertenencia de Dinamarca a la alianza occidental.

La isla está estratégicamente situada entre Europa y Norteamérica, lo que la convierte desde hace décadas en un emplazamiento crítico para el sistema de defensa contra misiles balísticos de Estados Unidos. Su riqueza mineral también se alinea con la ambición de Washington de reducir la dependencia de China. (Información de John Irish en París; redacción de Niklas Pollard; edición de Ros Russell; editado en español por Patrycja Dobrowolska)