Francia: Un antiguo alumno apuñala a un estudiante y a un profesor en una escuela del sur de Francia

Un adolescente de 16 años y una profesora de 52 han sido apuñalados este miércoles en una escuela de formación profesional de la localidad francesa de Antibes, en el sur del país, según fuentes policiales que han confirmado la detención del único sospechoso, identificado como un antiguo alumno del mismo centro. El ataque ha tenido lugar en el instituto hortícola Vert d'Azur y ha provocado heridas graves a la mujer, profesora de inglés. El alumno de 16 años ha sufrido daños de carácter leve, según las fuentes citadas por la televisión pública gala. El presunto atacante, de 18 años, ya estaba fichado por las autoridades por apología del terrorismo, aunque no han trascendido detalles relativos a posibles motivos. Cuando se produjo la agresión, en el centro había unas 250 personas entre estudiantes y trabajadores.