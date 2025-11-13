Francia, vigesimonoveno clasificado para el Mundial 2026

Francia se clasificó este jueves para el Mundial 2026 y se convirtió en la vigesimonovena selección que inscribió su nombre en el torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

La bicampeona del mundo (1998 y 2018) y finalista de Catar 2022, goleó el jueves en el Parque de los Príncipes, en París, a Ucrania por 4-0 con un doblete de Kylian Mbappé, para asegurarse el primer lugar del Grupo D.

De esta manera, Francia se suma a Inglaterra como las dos únicas clasificadas de Europa por el momento al Mundial.

Ya son 29 las selecciones que obtuvieron su boleto. Quedan 19 plazas por atribuir para un torneo mundial que por primera vez disputarán 48 selecciones.

Países clasificados para el Mundial de 2026:

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)

Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6)

Zona UEFA: Inglaterra, Francia (2)

Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudita (8)

Zona Oceanía: Nueva Zelanda (1)

Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica (9)

Formato del torneo

Las 48 naciones participantes se dividirán en doce grupos de cuatro equipos cuyas dos primeras clasificadas pasarán directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros completarán el cuadro.

El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.

Las 16 ciudades anfitrionas

Estados Unidos: Kansas City, Boston, Nueva Jersey-Nueva York, Seattle, Filadelfia, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Dallas, Houston

México: Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara Canadá: Vancouver, Toronto

