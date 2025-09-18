Francia vive una nueva jornada de protestas contra la política fiscal del gobierno

Los sindicatos han convocado este jueves una "jornada negra" de protestas en Francia contra las políticas presupuestarias del presidente, Emmanuel Macron, y contra los recortes sociales en las cuentas de 2026, en plena crisis política.

Las autoridades esperan una movilización masiva con hasta 900.000 manifestantes en las calles, cinco veces más que las protestas del 10 de septiembre y a niveles parecidos de la movilización contra la reforma de las pensiones de 2023.

Servicio de trenes regionales y de transporte público limitados o paralizados, muchas escuelas y la mayoría de farmacias cerradas... El llamado a la huelga se empezaba a sentir en la mañana antes de las manifestaciones previstas.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, anunció a primera hora que los 80.000 policías y gendarmes desplegados ya evitaron "bloqueos" en la región de París y un "sabotaje" de la red de agua potable en la isla caribeña de Martinica.

"La consigna es muy simple: no tolerar ningún bloqueo (...) Seremos intransigentes", aseguró Retailleu, quien estimó que entre 5000 y 8000 "individuos peligrosos" podrían "causar desórdenes" durante las manifestaciones.

El exprimer ministro François Bayrou desencadenó las protestas con su plan presupuestario para 2026, que preveía recortes por 44.000 millones de euros (US$51.900 millones) y la supresión de dos días feriados.

Aunque el Parlamento tumbó su gobierno la semana pasada y su sucesor, Sébastien Lecornu, anunció la elaboración de un nuevo plan, que no incluirá la supresión de los días feriados, los sindicatos mantuvieron la movilización.

"El presupuesto se decidirá en las calles", aseguró días atrás la líder del sindicato CGT, Sophie Binet.

"Es necesario demostrar fuerza el jueves y después", agregó, dejando entrever una movilización que continuará.

Además de pedir la supresión de los recortes planteados por Bayrou, los sindicatos también reclaman derogar la impopular reforma de las pensiones que Macron impuso por decreto, más justicia fiscal y más medios para los servicios públicos.

Según un sondeo de Elabe publicado este miércoles, un 56% de los franceses aprueban la movilización.

En paralelo, el primer ministro, en minoría en el Parlamento, continúa sus contactos con los partidos para elaborar un presupuesto para 2026, que evite su caída como le ocurrió a sus dos predecesores.

