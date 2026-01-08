Francia votará en contra del acuerdo comercial con Mercosur, según Macron

PARÍS, 8 ene (Reuters) - El presidente Emmanuel Macron dijo el jueves que Francia votaría en contra de la firma del acuerdo de libre comercio con el bloque Mercosur el viernes.

Macron dijo en la plataforma X que ha habido un rechazo político unánime al acuerdo en Francia, pese a las "concesiones significativas" para los agricultores de la Unión Europea.

"La firma del acuerdo no es el final de la historia. Continuaré luchando por la implementación total de los compromisos adquiridos de la Comisión Europea y por proteger a nuestros agricultores".

Irlanda también votará en contra del acuerdo, dijo más temprano su viceprimer ministro, Simon Harris.

Pero como la Comisión Europea ha asegurado el apoyo de Italia, es posible que el acuerdo sea adoptado durante la votación del viernes.

Durante el día, agricultores franceses bloquearon con tractores carreteras en París y sitios históricos como el Arco de Triunfo para protestar contra el acuerdo.

