Francia y Sudáfrica clasifican a los octavos de final del Mundial Sub-20

Sudáfrica venció el domingo 2-1 a Estados Unidos, ya clasificado, y avanzó a los octavos de final del Mundial Sub-20 en Chile. Francia goleó 6-0 a Nueva Caledonia y también estará en la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.

Estados Unidos abrió la cuenta con gol de Noah Cobb en el minuto 12, pero los africanos remontaron gracias a un autogol de Joshua Wynder (17') y un disparo de Gomolemo Kekana (45+2').

Francia goleó 6-0 a la debutante Nueva Caledonia con un triplete de Andréa Leborgne (11', 82' y 90+3'), un doblete de Lucas Michel (55' y 84') y un tanto de Gabin Bernardeau (90+1').

Los tres clasificados sumaron seis puntos en el grupo E, pero Estados Unidos (+10) y Sudáfrica (+5) tuvieron mejor diferencia de gol que Francia (+4).

-- Resultados del domingo del Mundial Sub-20 de Chile:

Grupo E:

Francia-Nueva Caledonia 4-0

Sudáfrica-Estados Unidos 2-1

-Posiciones:

Grupo E

- Pts J G E P GF GC

1. Estados Unidos 6 3 2 0 1 13 3

2. Sudáfrica 6 3 2 0 1 8 3

3. Francia 6 3 2 0 1 8 4

4. Nueva Caledonia 0 3 0 0 1 1 19

