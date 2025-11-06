LA NACION

Francia/Reino Unido.- Rescatados cerca de 100 migrantes tras hundirse una embarcación en aguas del canal de la Mancha

Francia/R.Unido.- Rescatados cerca de 100 migrantes tras hundirse una embarcación en aguas del canal de la Mancha

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Francia/Reino Unido.- Rescatados cerca de 100 migrantes tras hundirse una embarcación en aguas del canal de la Mancha
Francia/Reino Unido.- Rescatados cerca de 100 migrantes tras hundirse una embarcación en aguas del canal de la Mancha

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

Alrededor de un centenar de migrantes han sido rescatados en las últimas horas en aguas del canal de la Mancha tras el naufragio de una embarcación en la zona, según han informado las autoridades de Francia, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas mortales.

La Prefectura Marítima de la Mancha y el Mar del Norte ha indicado en un comunicado que durante la jornada se detectaron "múltiples salidas de embarcaciones con migrantes", antes de afirmar que una de ellas empezó a hundirse a unas cuatro millas náuticas (unos 7,5 kilómetros) de Dunkerque.

Así, ha especificado que a fueron desplegadas en la zona varias embarcaciones para apoyar en las labores de búsqueda y rescate, a las que se sumó una aeronave británica, tras lo que han sido rescatadas de las aguas 94 personas, entre ellas "tres en estado de hipotermia".

"Los náufragos fueron trasladados a Dunkerque para ser puestos a disposición de los servicios del Estado en tierra", ha recalcado, antes de recordar a las personas que quieran cubrir esta travesía sobre los "riesgos" existentes en aguas del canal de la Mancha.

"Este sector marítimo es uno de los más transitados del mundo, con más de 600 buques mercantes atravesándolo diariamente, y las condiciones meteorológicas suelen ser adversas, por lo que se trata de una zona especialmente peligrosa, incluso cuando el mar parece en calma", ha zanjado.

LA NACION
Más leídas
  1. El mensaje de Cristina Kirchner antes del inicio del juicio y el momento en que le pidieron que muestre la cara
    1

    Cristina Kirchner, sobre el juicio Cuadernos de las Coimas: “Hoy empieza otro show”

  2. Portugal interceptó un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína que había salido de América del Sur
    2

    Portugal interceptó un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína en el océano Atlántico

  3. Messi, figura en el foro empresarial de Miami: le entregaron la llave de la ciudad y se quebró
    3

    Messi, figura en el foro empresarial de Miami: le entregaron la llave de la ciudad y se quebró

  4. Gime Accardi rompió el silencio tras el primer viaje como pareja de Nico Vázquez y Dai Fernández
    4

    Gimena Accardi rompió el silencio tras el primer viaje como pareja de Nico Vázquez y Dai Fernández

Cargando banners ...