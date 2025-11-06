Francia/Reino Unido.- Rescatados cerca de 100 migrantes tras hundirse una embarcación en aguas del canal de la Mancha

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

Alrededor de un centenar de migrantes han sido rescatados en las últimas horas en aguas del canal de la Mancha tras el naufragio de una embarcación en la zona, según han informado las autoridades de Francia, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas mortales.

La Prefectura Marítima de la Mancha y el Mar del Norte ha indicado en un comunicado que durante la jornada se detectaron "múltiples salidas de embarcaciones con migrantes", antes de afirmar que una de ellas empezó a hundirse a unas cuatro millas náuticas (unos 7,5 kilómetros) de Dunkerque.

Así, ha especificado que a fueron desplegadas en la zona varias embarcaciones para apoyar en las labores de búsqueda y rescate, a las que se sumó una aeronave británica, tras lo que han sido rescatadas de las aguas 94 personas, entre ellas "tres en estado de hipotermia".

"Los náufragos fueron trasladados a Dunkerque para ser puestos a disposición de los servicios del Estado en tierra", ha recalcado, antes de recordar a las personas que quieran cubrir esta travesía sobre los "riesgos" existentes en aguas del canal de la Mancha.

"Este sector marítimo es uno de los más transitados del mundo, con más de 600 buques mercantes atravesándolo diariamente, y las condiciones meteorológicas suelen ser adversas, por lo que se trata de una zona especialmente peligrosa, incluso cuando el mar parece en calma", ha zanjado.