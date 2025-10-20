Francia/Sudán: BNP apelará la sentencia por su actuación en Sudán

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El banco francés BNP Paribas ha indicado este lunes su intención de apelar la sentencia de un tribunal estadounidense, que la semana pasada declaró a la entidad culpable de haber facilitado transacciones que sirvieron para financiar al régimen sudanés entre finales de los años noventa y 2009.

"Creemos firmemente que este veredicto debe ser revocado en apelación", ha señalado este lunes la entidad francesa, que ha subrayado que empleará todos los recursos disponibles en su recurso.

"Una vez más, BNP Paribas reafirma que este resultado es manifiestamente erróneo e ignora pruebas importantes que el banco no pudo presentar", ha añadido el banco.

Las acciones de BNP Paribas llegaban a bajar este lunes hasta un 10,6% en la Bolsa de París, aunque antes de la apertura de Wall Street reducían su descenso a alrededor del 7%.

La decisión el pasado viernes de un jurado popular en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York condena a BNP al pago de unos US$20 millones (17 millones de euros) a tres demandantes de un total de 23.000, según informa Bloomberg.

En este sentido, BNP Paribas ha subrayado que este veredicto "se refiere únicamente a estos tres demandantes" y no debe tener un alcance más amplio.

"Cualquier intento de extrapolación es necesariamente erróneo, al igual que cualquier especulación sobre un posible acuerdo", ha añadido.