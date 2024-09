Francis ford coppola cree que "megalópolis" supera las ideas cinematográficas ordinarias

Por Rollo Ross y Danielle Broadway

Los ángeles, eeuu, 24 sep (reuters) - el célebre director estadounidense francis ford coppola cree que su película de ciencia ficción "megalópolis", duramente criticada, ofrece al público una narrativa única y muy diferente de lo que está acostumbrado a ver. "estamos tan acostumbrados a ver películas que son como otras películas porque están financiadas de esa manera", dijo coppola a reuters durante una entrevista de zoom mientras estaba en el festival internacional de cine de toronto, donde también se proyectó la película.

"(Las películas como otras películas) siempre han sido algo que ya ha demostrado que hará dinero. Es como una patata frita que sabes que crea hábito y 'Megalópolis' es nueva", añadió.

Tras debutar este año en el Festival de Cannes, el proyecto de Coppola, autofinanciado con 120 millones de dólares, se compartirá con un público más amplio cuando llegue a los cines estadounidenses el viernes. Aunque la película será distribuida por Lionsgate, Coppola mantiene la propiedad de la misma.

Adam Driver interpreta a César Catilina, un arquitecto-científico que quiere mejorar una versión ficticia de la ciudad de Nueva York llamada Nueva Roma, lo que le enfrenta al alcalde Franklyn Cicero, interpretado por Giancarlo Esposito, que da primacía a la autoridad y las instituciones sobre el cambio. Catilina se enamora de la hija del alcalde, Julia, interpretada por Nathalie Emmanuel, de "Juego de Tronos", mientras ella le ayuda a hacer realidad su visión y reaviva su poder para detener el tiempo.

A la pregunta de si "Megalópolis" es una alegoría de su trayectoria cinematográfica, el director de 85 años respondió: "Todas mis películas lo son". "Cuando era joven e hice "El Padrino", tenía que ser como Michael [Michael Corleone] porque no tenía poder y tenía que ser muy maquiavélico. Cuando hice 'Apocalypse Now', estaba en una situación absurda con helicópteros y millones de dólares cada semana que yo pagaba, así que tuve que convertirme en un megalómano como Kurtz (el coronel Kurtz). Siempre me he convertido en los personajes de mis películas sólo para sobrevivir", añadió.

Aunque la respuesta de la prensa a la película ha sido mala, con una baja puntuación del 51% en el agregador de críticas Rotten Tomatoes, Driver cree que "Megalópolis" es una película que necesita verse más de una vez para ser realmente comprendida.

"Creo que tiene recorrido y que es algo a lo que quieres volver y que puedes volver y extraer algo más de ella", dijo Driver. "Y ocupa un lugar en la mente de la gente por ser única en su género, algo que no creo que puedan decir muchas películas". (Reporte de Rollo Ross y Danielle Broadway Edición en español de Javier López de Lérida)

Reuters