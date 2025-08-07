Francis Ford Coppola recibe el alta de hospital de Roma donde fue operado

ROMA, 7 ago (Reuters) - El cineasta Francis Ford Coppola fue dado de alta del hospital de Roma en el que ingresó hace dos días y "se encuentra bien", según informó este jueves una persona conocedora del asunto.

El aclamado director estadounidense de las películas El Padrino y Apocalypse Now, de 86 años, había ingresado el martes en el Policlínico Tor Vergata, un hospital público de la capital italiana, para someterse a una intervención cardiaca no urgente.

Coppola está en Italia para promocionar su última película, la epopeya de ciencia ficción "Megalópolis", una producción autofinanciada con US$120 millones sobre la búsqueda de un arquitecto visionario para transformar una versión futurista de Nueva York llamada Nueva Roma en una comunidad utópica.

Desde su estreno en el Festival de Cannes de 2024, la película ha recibido críticas dispares y ha tenido problemas en taquilla.

El director italoamericano ha ganado cinco premios de la Academia, cuatro de ellos por su trabajo en las dos primeras películas de la trilogía de "El Padrino", considerada por la crítica como una de las mejores películas de todos los tiempos. (Reporte de Giselda Vagnoni; Edición de Kevin Liffey. Editado en español por Natalia Ramos)