Francisco Blázquez: "Tenemos 'Guerreras' e 'Hispanos' para rato"

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), Francisco V.Blázquez, dejó claro que hay "'Guerreras' e 'Hispanos' para rato" y que las nuevas generaciones vienen "apretando fuerte", aunque reconoció que la transición en la selección femenina ha sido "más complicada" y que está "pasando factura" no haber trabajado en el balonmano femenino en cierto momento del pasado.

"Tenemos 'Guerreras' e 'Hispanos' para rato y vienen apretando fuerte desde juniors y juveniles. Siempre creemos en nosotras y nosotros, vemos 55 medallas (ganadas a nivel internacional) y parece que es muy sencillo y que no hay trabajo", apuntó Blázquez en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press patrocinados por Repsol, DAZN, Loterías y Apuestas del Estado, y Unicaja.

El dirigente apeló a que "todos" son "un equipo" y forman "parte de él desde su función" para analizar estos últimos años de éxitos. "Desde la federación tratamos de que nuestras selecciones vayan a los campeonatos con lo mejor posible, dar los medios que me piden los seleccionadores e intentar ofrecer todo lo de la federación a su servicio", indicó.

"Hemos diseñados planes de tecnificación para intentar crear una estructura para que los jugadores de categorías inferiores sepa como juega la Absoluta cuando den el salto y por eso las sustituciones no nos merman tanto. El cambio generacional se ha notado, pero no tanto, con las chicas está costando un pelín más", remarcó.

En este sentido, reconoció que "la transición ha sido más complicada" en las 'Guerreras' "por un bache que hubo hace años". "No se trabajó en el balonmano femenino en un momento y eso nos está pasando factura para el cambio generacional, pero tenemos un gran equipo, hay futuro y ya tenemos claro dónde tenemos las pequeñas deficiencias que corregir. Tienen todo el apoyo de la federación", subrayó el presidente de la RFEBM.

Este también aseguró que "puedes ser alguien con un don especial", pero que el balonmano "es un deporte de equipo". "Y si no trabajamos y entrenamos es complicado. Lo más complicado es hablar con los seleccionadores para meter actos paralelos durante las concentraciones", admitió.

Además, confesó que lleva "pidiendo dos años" el Premio Princesa de Asturias. "A veces es complicado conseguir entrar en esos premios. Por su trayectoria, trabajo y desarrollo el balonmano español se merece conseguirlo, pero tenemos mala suerte en los Premios Nacionales y en el Princesa de Asturias porque siempre tenemos rivales de entidad. Estamos orgullosos porque nuestro deporte goza de un gran estado de salud", recalcó.

Blázquez resaltó el poder de la marca 'Guerreras' e 'Hispanos', que considera como la de "más referente" y que sirve para "identificar rápidamente" a esos dos combinados nacionales. "Eso era lo más importante, crear dos marcas importantes, fortalecerlas y darles recorrido", explicó.

El dirigente celebró que la Copa de la Reina de este pasado fin de semana haya sido "un auténtico éxito" en Málaga, gracias a que los eventos que organizan "no sólo son partidos de balonmano sino espectáculos deportivos".

El mundial femenino de 2021, "punto de inflexión"

Sobre el histórico Mundial Femenino de 2021 en España, recordó que tuvieron que organizarlo con "la pandemia", lo que generó "incertidumbre" a la hora de saber "si se podría hacer, si podría haber público o cuánto podría haber".

"Todo fue muy complicado y no pudimos desarrollar todas las actividades previas, sobre todo en 2020 para intentar captar. Pero fue un punto de inflexión también como el de 2013 y tenía un objetivo que era el de marcar un gran evento deportivo que fuese un punto de partida importante para el balonmano femenino", agregó.

A nivel de cifras, Blázquez detalló que "no estuvo mal sacar un millón de euros de beneficio tras partir con un déficit de tres". "Todo el balonmano se involucró y sabía de la dificultad. Se nos quedaron por el camino algunos temas económicos que nos hicieron daño y no fueron justos y teníamos que dar una gran imagen a la IHF de lo que podíamos hacer para el futuro. Ese Mundial habla claramente de los grandes organizadores que somos y el gran producto que tenemos. Ese Mundial lo hizo la gente del balonmano", sentenció.

Finalmente, el presidente de la RFEBM lamentó que no pudieran organizar el Preolímpico de 2016 "por temas económicos", lo que fue clave para que no consiguiesen estar en Rio 2016. "La apuesta de los suecos fue muy fuerte y fue de las pocas veces que la IHF cambió su criterio y se lo concedió, no al que mejor puesto tenía, sino por interés económico. Ahora hemos demostrado la organización de un Mundial tras la pandemia y es una carta de presentación, ahora no va a ser problema de dinero, tocaremos las puertas que hagan falta", aseveró de cara a necesitar uno de estos torneos para estar en París 2024.

Europa Press