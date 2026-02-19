Francisco Cerúndolo abandona en octavos de final del Río Open

El argentino Francisco Cerúndolo, el tenista sudamericano mejor ubicado en el ranking mundial de la ATP, se retiró este miércoles por lesión en los octavos de final del Rio Open, en un juego en el que enfrentaba a su paisano Thiago Agustín Tirante.

Cerúndolo, de 27 años y número 19 del mundo, decidió dar un paso al costado cuando perdía con parciales de 6-2 y 3-1 ante Tirante (92º).

Venía de ganar la semana pasada en casa el ATP 250 de Buenos Aires.

"Hay muchos partidos, mucho desgaste, y te puede jugar una mala pasada el físico", lamentó Cerúndolo en declaraciones a la prensa.

Recibió atención de un fisioterapeuta por molestias en la zona baja de la espalda, a la altura de la cadera, pero no pudo continuar.

"Recupérate, Fran", escribió Tirante en la tradicional firma postjuego ante los lentes de las cámaras, en la transmisión oficial de TV.

El retiro del primer sembrado del Rio Open 2026 despeja el camino para el ídolo local, el brasileño João Fonseca (38º), que intenta superar frente a su público un mal inicio de temporada.

Fonseca jugará el jueves contra el peruano Ignacio Buse (91º) en los octavos de final.

Cerúndolo había dominado el martes en ronda de 32 a otro rival argentino, Mariano Navone, por 6-3 y 6-4.

Campeón del Rio Open en 2024 y 2025, el también argentino Sebastián Báez (34°) fue eliminado ese día por el portugués Jaime Faria (148°), al caer por 7-5 y 6-1.