Francisco descansa mientras los argentinos en Roma rezan por su recuperación

ROMA (AP) — El papa Francisco continuaba en estado crítico y descansando el miércoles, mientras argentinos y romanos se congregaban en la Ciudad Eterna para rezar por su recuperación de una neumonía bilateral.

El pontífice "pasó una noche tranquila y está descansando”, indicó el Vaticano en su breve parte matinal el miércoles.

La noche anterior, los fieles de la tierra natal de Francisco se reunieron en la iglesia argentina de Roma para una misa especial presidida por el cardenal Baldassarre Reina, el vicario del papa para Roma.

El párroco de la iglesia, Fernando Laguna, dijo que esperaba que el papa pudiera sentir el abrazo de la oración de la comunidad desde el hospital Gemelli, donde está ingresado.

“No puedo ir al Gemelli, porque para que se recupere debe estar aislado”, afirmó. “Sé que lo abrazo y que él me abraza cuando rezo. Y ahora me gustaría abrazar al papa.”

La hermana Nilda Trejo comentó que sabía que la salud de Francisco siempre ha sido delicada, con problemas para respirar y hablar en voz alta, y por eso siempre rezaba por él.

“Sabíamos que a menudo le resultaba difícil”, apuntó. “De hecho, se ve que al inicio de la misa siempre hay que subir el micrófono porque tiene un poco de dificultad. Pero siempre hablaba a la gente. Al corazón de la gente".

Al otro lado de la ciudad, romanos y otros se congregaron en la Plaza de San Pedro del Vaticano para el rezo nocturno del rosario, dirigido por el cardenal filipino Luis Antonio Tagle.

Los médicos señalaron que Francisco se encontraba en estado crítico pero estable y no había sufrido nuevas crisis respiratorias. Se sometió a una tomografía computarizada de seguimiento el martes por la noche para comprobar el estado de la infección pulmonar, pero no se revelaron los resultados. Según los doctores, su pronóstico seguía siendo reservado.

Francisco siguió trabajando desde el hospital y el martes anunció algunas decisiones de gobierno importantes que sugieren que está realizando tareas esenciales y mirando hacia el futuro.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.