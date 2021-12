Francisco: "Gavi es un jugador fantástico, desequilibra el partido"

El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, reconoció la superioridad del Barça en el primer tiempo este sábado en el Camp Nou, pero destacó que en el segundo tuvieron su "opción" de puntuar en un choque que enseñó el talento joven del cuadro culé.

"Ha acertado el Barça también, han colocado a Jordi Alba por dentro, una posición que no teníamos controlada. No he sabido corregir esa situación. Hemos cambiado en la segunda parte y hemos tenido más posibilidades", dijo en rueda de prensa.

El preparador del equipo ilicitano elogió a Gavi y a un Barça con talento y futuro aunque no estrellas. "Veníamos hablando que no estaba el Barça en su mejor momento, que no tenía jugadores del nivel top mundial como Messi o Suárez, pero estamos hablando de unos jugadores que lo serán en unos años, lo demuestran en el campo. Gavi es un jugador fantástico, desequilibra el partido", afirmó.

"Son muy jóvenes pero con creatividad increíble, con un futuro enorme, no están teniendo pegada porque han tenido muchas ocasiones de gol. El Barça estará arriba seguro pero no sé en qué posición", añadió, antes de sacar lo positivo para su Elche.

"El esfuerzo ha sido enorme. Te vas de vacío como pasó en Valencia, no hay que ser pesimista. Nos faltan cosas, pero estamos mejorando. La primera parte el rival ha sido mejor y en la segunda hemos tenido nuestra opción", explicó.

Francisco apuntó además que su equipo supo salir con fe al segundo tiempo pese al 2-0. "Hemos transmitido en el vestuario que era difícil pero había que tener personalidad. El equipo ha salido enchufado y con el 2-2 pensaba en ganar el partido. Veía al equipo entero y ellos tenían sus dudas. Han mostrado carácter y la mentalidad que pedimos. El resultado era incómodo pero somos un equipo que quiere crecer", terminó.