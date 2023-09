MARSELLA, Francia (AP) — El papa Francisco retó el sábado al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y a otros líderes europeos a abrir sus puertos a quienes huyen de las dificultades y la pobreza, e insistió en que el continente no enfrenta una “emergencia” migratoria, sino una realidad a largo plazo que los gobiernos deben abordar de con humanidad.

En su segundo día en la ciudad portuaria francesa de Marsella, el pontífice se dirigió a los países europeos que han tratado de cerrar sus puertas a los migrantes y trató de ponerlos en evidencia animándoles a responder con caridad.

“Permitámonos conmovernos con las historias de tantos de nuestros hermanos y hermanas menos afortunados que tienen derecho tanto a emigrar como a no emigrar, y no nos cerremos en la indiferencia", dijo el papa a Macron y a otros en el centro de convenciones de Marsella donde se celebra una reunión de obispos católicos de la región mediterránea.

“Frente a la terrible lacra de la explotación de los seres humanos, la solución no es rechazar, sino garantizar, en la medida de las posibilidades de cada uno, un amplio número de entradas legales y regulares”, añadió.

La visita de Francisco a la ciudad del sur de Francia se produce mientras el gobierno de ultraderecha de Italia reacciona a una nueva ola de llegadas amenazando con organizar un bloqueo naval a Túnez y con acelerar las repatriaciones. El ejecutivo francés, por su parte, ha reforzado las patrullas fronterizas para impedir el paso de migrantes desde territorio italiano.

Macron saludó a Francisco en un paseo con vistas al puerto antiguo de Marsella y lo ayudó a entrar caminando al Palais du Pharo. Al lado de su esposa, el mandatario escuchó cómo un joven voluntario italiano que trabaja en Grecia y al obispo de Tirana, Albania, quien huyó de su país durante el gobierno comunista, hablaban del recibimiento que tuvieron en el extranjero.

El gobierno centrista de Macron ha adoptado una postura más rígida en cuestiones migratorias y de seguridad ante las criticas de los conservadores y la ultraderecha francesa. Con las elecciones al Parlamento Europeo previstas para 2024, Macron está presionando para que la Unión Europea refuerce sus fronteras exteriores y sea más eficiente a la hora de deportar a las personas a las que se le niega la entrada.

Macron y Francisco mantuvieron después una reunión privada en un aparte de la cumbre de obispos mediterráneos. El Vaticano ha subrayado que esta no es un viaje oficial al país, sino una visita a Marsella, en línea con su negativa a acudir a los centros europeos del catolicismo antes de ir a comunidades más pequeñas donde la Iglesia es minoritaria o enfrenta complicadas situaciones sociales.

El papa indicó que hablar de “emergencia” migratoria solo alimenta la “propaganda alarmista” y los temores de la gente.

“Quien arriesga su vida en el mar no invade, busca acogida”, afirmó Francisco. "En cuanto a la ‘emergencia’, el fenómeno migratorio no es tanto una urgencia momentánea, siempre oportuna para agitar la propaganda alarmista, sino una realidad de nuestro tiempo, un proceso que involucra a tres continentes en torno al Mediterráneo y que debe ser gobernado con sabia clarividencia: con una responsabilidad europea capaz de afrontar las dificultades objetivas”.

