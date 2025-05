Francisco Lindor, astro de los Mets, tiene nueva canción de entrada junto a 'My Girl'

NUEVA YORK (AP) — Después de más de 11 meses y cientos de cantos, "My Girl" finalmente tiene compañía en la cima de las listas de popularidad en el Citi Field.

El campocorto de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, cuyo cambio a "My Girl" de The Temptations como su canción de entrada en mayo pasado coincidió con un cambio de suerte para el boricua y sus compañeros de equipo, añadió "Ain’t No Mountain High Enough" —del dúo de 1967 de Marvin Gaye y Tammi Terrell— a su rotación antes de su segundo turno al bate en la victoria del viernes por 7-2 sobre los Cachorros de Chicago.

"Son las vibras, las vibras en las que estoy ahora mismo", dijo Lindor con una sonrisa el viernes. "Creo que es una canción fantástica. Espero que los fanáticos también puedan vibrar con ella".

El éxito de Lindor con "My Girl" y la sensación cultural que lo acompañó hicieron que su cambio sorprendiera a los 41.243 fanáticos presentes el viernes, lo mismo que a sus compañeros de equipo.

Lindor estaba bateando para .210 y los Mets tenían un récord de 22-30 el pasado 28 de mayo, cuando debutó con "My Girl". El boricua bateó para .306 el resto de la campaña y terminó segundo en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Nueva York llegó a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. The Temptations interpretaron la canción, junto con el himno nacional, antes del quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Dodgers de Los Ángeles.

Lindor abrió el juego del viernes con un jonrón por los Mets, que están en primer lugar. Fue su 34º cuadrangular en 137 juegos desde que introdujo "My Girl".

"Hubo algunos fanáticos que me gritaron", comentó Lindor. "Pero hubo otros que estaban cantando".

El primera base de los Mets, Pete Alonso, está usando "Layla" de Eric Clapton este año después de recurrir a "Working Man" de Rush y "American Pie" de Don McLean en temporadas anteriores. Alonsto dijo que Lindor insinuó el cambio durante el reciente viaje a San Luis y Arizona.

"Dijo que lo iba a hacer y nadie le creyó. Creo que es una buena elección, es una gran canción de entrada", añadió.

Lindor reconoció que algunos compañeros querían que se quedara con "My Girl" y dijo que alternaría las canciones con la esperanza de que su nueva selección gane popularidad.

"¡Hombre, la película 'Remember The Titans'! ¿Quién no la conoce?", enfatizó en referencia al uso de la canción en el filme del año 2000. "Es una gran canción. Así que veremos si se pega. Si no se pega —ya que recibí resistencia de algunas personas— todavía van a tener 'My Girl'".

___

AP MLB: https://apnews.com/MLB