Francisco: "Nos jugamos mucho: cambiar la imagen y recuperar sensaciones"

Elche (alicante), 16 sep. 2022 (europa press) -

El entrenador del Elche CF, Francisco Rodríguez, afirmó que este sábado (16:15 horas) en el Spotify Camp Nou el equipo franjiverde "se juega mucho" en el partido de LaLiga Santander contra el FC Barcelona porque confía en "cambiar la imagen" y "recuperar sensaciones" respecto a las jornadas pasadas, y afirmó que mantiene la misma "ilusión" y "ambición" a pesar del mal arranque liguero.

"Nos jugamos bastante. Es un partido más en Primera ante el mejor o uno de los dos mejores equipos de Europa. Nos jugamos cambiar la imagen de la primera parte del otro día en casa (contra el Athletic Club). Es complicado, pero vamos con la intención de hacer nuestro partido para mantenernos vivos hasta el final y, por qué no, sacar algo positivo", comentó en rueda de prensa en el Martínez Valero.

Con cinco de los seis jugadores recuperados del virus estomacal que les afectó este jueves y la única baja segura del centrocampista Omar Mascarell, Francisco está a la espera de saber si podrá contar con el lateral Pol Lirola, uno de los refuerzos estivales, que se retiró del último entrenamiento este viernes "con un golpe".

"Mascarell no está disponible. Lleva varias semanas con unas molestias que le impiden estar al cien por cien, pero es un tío con compromiso y en esa posición no estamos limitados, pero la llegada tan tarde de Domingos (Quina) le ha llevado a jugar. Ha tenido que parar. Trataremos de poner a otro jugador, con piernas, dinámico y que lleve el balón al campo contrario", indicó.

Francisco reconoció que esta semana no ha hablado con el propietario del club, el empresario y representante argentino Christian Bragarnik, sino con los jugadores, que son los que tienen que encauzar el nivel que ofrecieron la campaña pasada.

"¿Me juego más? Me juego como en cada partido. Que el equipo dé la imagen que quiero que dé, que no la está dando. Sigo teniendo la misma intención que cuando me senté con la propiedad para renovar mi contrato, las circunstancias no son las mismas, pero sigo teniendo la ilusión y ambición de siempre", subrayó.

En busca de argumentos y soluciones, Francisco ve una mejora en el equipo a pesar de los "muchos condicionantes" que ha tenido, especialmente en el cierre del mercado de fichajes con la marcha de Johan Mojica al Villarreal y las cábalas que situaban a Lucas Boyé en el Sevilla. "El equipo no ha rendido al cien por cien y, de momento, no nos da para competir en Primera", admitió.

"soy realista, el barça es un equipo de virtuosos"

No mira la estadística, que refleja 15 derrotas y 4 empates en los últimos 19 precedentes y ninguna victoria en Barcelona en las 23 visitas, y se declaró "realista" respecto al resultado. "Sabemos a qué equipo nos enfrentamos. Es muy diferente al del año pasado y con la dificultad de jugar en su campo. La estadística está para romperla. Todo el mundo está viendo el nivel que están dando los seis equipos que juegan competición europea. Están arrolladores y rindiendo a un nivel fantástico", señaló.

No obstante, se mostró optimista respecto al futuro del equipo, penúltimo clasificado con un punto, el empate (1-1) contra el Almería, en las cinco primeras jornadas. "Veo soluciones porque sino no me sentaría en esta sala de prensa. El equipo va a ir a más. No hemos dado el nivel a la hora de competir. Perder se puede perder, pero no de esta manera", recalcó.

El Barça es, según el técnico del equipo ilicitano, un equipo de "virtuosos". "Nos hará sufrir, pero confío en que sea un partido largo para llegar al final con alguna opción. Tendremos nuestras opciones de ir al espacio y espero que salga bien. ¿Boyé? Le estamos dando minutos. Poco a poco va recuperando su versión como en la segunda parte del otro día contra el Athletic. Necesitamos 'encontrar' a los mejores", deseó.