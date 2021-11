Francisco, nuevo entrenador del Elche: "Hay que volver a recuperar la confianza"

El nuevo entrenador del Elche CF, Francisco Rodríguez, afirmó en su presentación oficial que el equipo blanquiverde debe "recuperar la confianza" y una "identidad de juego" para lograr el objetivo de la permanencia en LaLiga Santander y se declaró "muy ilusionado" por empezar a trabajar con una "plantilla fantástica".

"Todo entrenador que está en el paro quiere trabajar. Es un club al que he seguido. Estoy muy ilusionado, contento de estar aquí y con ganas de empezar ya a trabajar con los jugadores. Lo que vamos a intentar es dar una identidad de juego. Hay que recuperar la confianza, volver a sacar lo mejor de cada uno para volver a ser ese Elche competitivo", manifestó en rueda de prensa.

Acompañado por el presidente del club, Joaquín Buitrago, Francisco destacó que el Elche es un "equipo con alma". "Tiene un perfil de jugadores muy diferentes en todas sus líneas y a eso me voy a adaptar. Vamos a adaptarnos nosotros al equipo y no viceversa. Tenemos que ser muy inteligentes. Hay que saber dónde estamos. Se ha hablado de la mejor plantilla de la historia, pero la realidad es que está en una situación que no es buena", comentó.

La plantilla es, según él, "fantástica", pero no se consigue ver al equipo que se desea. "Hay jugadores de mucha calidad, hay muy buenos jugadores pero falta conseguir un muy buen equipo. Vengo con toda la ilusión del mundo de estar mucho tiempo aquí, de que la gente cuando nos tengamos que ir se sienta orgullosa de nosotros", subrayó.

Felicitó a la plantilla y al dúo del secretario técnico, Sergio Mantecón, y el miembro de la dirección deportiva Pablo Manusovic por el empate (1-1) logrado este lunes en Pamplona en "una semana difícil" tras la destitución de Fran Escribá.

"Los primeros diez minutos estuvo tocado, pero, a partir de ahí, vi a un Elche superior, con mentalidad ganadora y con más ocasiones que el rival. El empate fue, por lo menos, justo", indicó.

Aunque el próximo jueves contra el Leioa el Elche va a "intentar competir" en su debut en la Copa del Rey, advirtió de que "lo más importante es la Liga". "El Elche, salvo el partido en casa contra el Betis, siempre ha sido un equipo ordenado y que ha estado cerca de ganar. Tenemos que ser más contundentes en defensa y en campo contrario, un equipo vertical, ofensivo y que pise área", deseó.

Respecto a los jugadores, dijo que no le sirven los "nombres" sino los "hombres". "¿Favoritos para no descender? No. Ahora no se está demostrando. La realidad es que tenemos los puntos que tenemos y llevamos muchas jornadas sin ganar", subrayó.