El entrenador del Rayo Vallecano, Francisco Rodríguez, no olvida que la dura derrota en casa por 0-7 ante el Atlético de Madrid les hizo "mucho daño", pero que ese partido ya está "corregido y analizado" de cara a la visita de este miércoles al Cívitas Metropolitano a "un rival muy poderoso ahora" y ante el que esperan hacer "un partido largo" para tener sus opciones.

"Aquel partido nos hizo mucho daño, fueron 7 goles y dijimos después que ya estaba, no olvidado, pero sí corregido y analizado. Ahora es diferente, es un equipo también en su casa que es muy fuerte, que lo estamos viendo continuamente, pero es una nueva oportunidad de competir al cien por cien e intentar sacar algo bueno, sabiendo la dificultad que tiene", expresó Francisco este martes en rueda de prensa.

El técnico rayista sabe que el Atlético "es un equipo muy poderoso ahora, no solamente por el nivel de jugadores que tiene, sino porque propone un juego que verdaderamente ahora mismo es de los mejores de la Liga" y por ello espera rendir al nivel defensivo del pasado sábado ante la Real Sociedad. "Me fortalece en el sentido de que estamos preparados para competir con cualquier equipo y que, lógicamente, dejando la puerta a cero vamos a tener muchas más posibilidades. Que necesitamos goles es evidente, pero este equipo al final es competitivo como fue en San Sebastián", advirtió.

"En el Metropolitano pasa por creer en nosotros también. Vamos a un campo difícil y ante un equipo que ahora mismo está a un nivel muy alto, que todos los partidos de casa los está sacando en su contra. Es importante tener mucho equilibrio defensivo y luego utilizar nuestras armas para hacerle daño al Atlético", subrayó Francisco.

El preparador almeriense detalló que el conjunto colchonero "controla muy bien los marcadores a favor" y que lo demostró en el duro 0-7 de Vallecas. "Es un equipo que se pone por delante y los espacios los ocupa muy bien, tiene una calidad enorme en la transición y es de los mejores equipos de Europa y del mundo defensivamente. Es importante mantener ese equilibrio e intentar hacer un partido largo, mantenerse vivo y tener otras opciones. Vamos a intentar que salga bien el plan para poder sacar algo positivo", puntualizó.

Además, se mostró "convencido" de que este partido es uno "más" y en el que "los puntos valen igual" que los del próximo lunes ante el Sevilla en Vallecas por lo que alineará a los que considere "los mejores para disputar este partido". "Muchos tampoco pensaban que íbamos a sacar algo positivo ante la Real y lo sacamos, así que sabiendo la dificultad que tiene, vamos a sacar el mejor equipo posible para intentar sacar un resultado positivo", admitió.

El entrenador del conjunto vallecano sabe que necesitan sobre todo más puntería. "Las estadísticas dicen que somos el equipo de los diez últimos clasificados que más tira a puerta, sin embargo no estamos siendo eficaces y esto lo estamos pagando no solamente en goles sino en puntos. Yo sigo confiando, no me queda otra, al final son los jugadores que tenemos, que son buenos, y lo que hace falta es tener una dinámica buena de goles para que sumemos más puntos y no variar mucho lo que estamos haciendo", indicó.

En este sentido, fue preguntado por la situación del delantero Raúl de Tomás, sin mucha participación y que podría salir en este mercado invernal que se cierra esta semana. "Por el momento cuento con él para mañana. Raúl y yo hemos tenido muchas conversaciones a lo largo de la temporada, llevamos seis meses y han sido muchas las veces en las que he hablado con él, él conmigo también porque es un tío que también que va de cara, al igual que yo, y nos hemos expresado mutuamente lo que pensamos de la situación uno del otro", remarcó.

"Él también tiene que exponer y para mí es importante que exponga en el campo y en el día a día, pero tendrá que ser él el que explique esta situación. Yo tengo muy claro que cuento con él para jugar y lo que tenga que salir de su boca pues prefiero que salga él", añadió del atacante.

Finalmente, Francisco remarcó que "una incorporación va a haber antes de cerrar el mercado y alguna salida posiblemente también" y felicitó que Bebe siga adelanta con Cabo Verde en la Copa África, al contrario que Pathe Ciss, eliminado ya con Senegal. "Estamos intentando que viaje para ver si puede estar con nosotros, pero va a ser difícil", manifestó.