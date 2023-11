ROMA (AP) — El papa Francisco el sábado destituyó al obispo de Tyler, Texas, un prelado conservador activo en las redes sociales y crítico encarnizado del pontífice y algunas de sus prioridades.

En un comunicado lacónico, el Vaticano dijo que el obispo Joseph Strickland fue “fue relevado del gobierno pastoral de la Diócesis de Tyler” y que el obispo de Austin fue designado administrador interino.

Strickland, de 65 años, acusó a Francisco en un tuit meses atrás de “socavar el depósito de la fe”. Ha sido particularmente crítico del reciente sínodo acerca del futuro de la Iglesia Católica, durante el cual se discutieron temas candentes como la manera de incluir a los católicos LGBTQ+.

Meses atrás, el Vaticano envió investigadores a indagar en la gobernanza de la diócesis al recibir informes de que efectuaba pronunciamientos que se apartaban de la doctrina ortodoxa.

El Vaticano no ha dado a conocer las conclusiones de la investigación. Por su parte, Strickland había dicho en entrevistas con la prensa que no renunciaría voluntariamente, que el difunto papa Benedicto XVI le dio un mandato del que no abdicaría y que jamás se le dijo qué investigaban los enviados del papa.

Es inusual que el papa releve a un obispo. Los prelados tienen la obligación de presentar su renuncia cuando cumplen 75 años. Si el Vaticano descubre problemas de gobernanza o de otro tipo que requieren que el obispo renuncie antes de llegar a esa edad, lo habitual es que se lo presione para que renuncie por el bien de la diócesis y la iglesia.

Pero en el caso de Strickland, el comunicado de la Santa Sede dejó en claro que no se le ofreció la posibilidad de renunciar y que Francisco lo “relevó” de su puesto.

Strickland había criticado el debate a puertas cerradas organizado por Francisco acerca de volver a la iglesia más inclusiva y sensible a las necesidades de los católicos en la actualidad. Se debatieron temas hasta ahora tabú como incluir a las mujeres en puestos jerárquicos y recibir a los católicos LGBTQ+, pero el documento final no se apartó de la doctrina tradicional.

Previamente, Strickland había dicho que era una “burla” que siquiera se incluyera semejantes temas en la discusión.

“Lamentablemente, es posible que se tache de cismáticos a quienes disienten de los cambios que se proponen”, escribió Strickland en una carta pública en agosto. “En realidad, quienes propondrían cambios a aquello que no se puede cambiar tratan de expropiar la Iglesia de Cristo y son, en efecto, los verdaderos cismáticos”.

La diócesis no hizo declaraciones de inmediato, y la Conferencia de Obispos Católicos de Es tados Unidos solo publicó una traducción al inglés de la declaración del Vaticano con datos numéricos acerca de la diócesis.

En un mensaje por redes sociales previo al anuncio del Vaticano, Strickland escribió una oración sobre Cristo como el “camino, la verdad y la vida, ayer, hoy y para siempre”.